Μηταράκης: Επανεκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛΑΣ, κάμερες και οι νέες ταυτότητες

Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νότης Μηταράκης, με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου στην Λάρισα από αστυνομικά πυρά.

Για επανασχεδιασμό της φύλαξης των πανεπιστημίων έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νότης Μηταράκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ.

«Η κατάσταση στα πανεπιστήμια είναι καλύτερη σήμερα από ό,τι ήταν πριν δύο χρόνια» είπε ο κ. Μηταράκης και προσέθεσε: «Νομίζω ότι, όπως είπα και στη Βουλή, υπάρχει ένας επανασχεδιασμός τώρα της όλης διαδικασίας φύλαξης των πανεπιστημίων, ο στόχος παραμένει ακριβώς ο ίδιος: να υπάρχει μία ομαλή ζωή στα πανεπιστήμια, ώστε να εξασφαλίζουμε το δικαίωμα των φοιτητών να σπουδάζουν με ασφάλεια, το ακριβές επιχειρησιακό πλαίσιο είναι σε επανεξέταση αυτή τη στιγμή».

Παράλληλα ο υπουργός έθιξε τα εξής θέματα:

Ανακοίνωσε επανεκπαίδευση των αστυνομικών στα όπλα με αφορμή τον θάνατο 20χρονου από σφαίρα αστυνομικού στο Μοσχοχώρι Λάρισας και σημείωσε ότι προτεραιότητά του είναι να λήξει η εκκρεμότητα με τις φορητές κάμερες στους αστυνομικούς που επιχειρούν, εντός του 2023, και εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα δημιουργήσουν προσκόμματα Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς οι κάμερες θα προστατεύουν κυρίως τους πολίτες αλλά και τους αστυνομικούς.

Ταυτόχρονα τόνισε ότι καμία χρήση αστυνομικής βίας δεν γίνεται αποδεκτή αλλά άφησε αιχμές για το ότι το θύμα κυκλοφορούσε ελεύθερο, σημειώνοντας ότι είχε καταδικαστεί για κακούργημα, είχε αποφυλακισθεί, είχε συλληφθεί εκ νέου και δεν είχε φυλακισθεί και τώρα διέπραττε για τρίτη συνεχή φορά παρανομία. «Δεν έπρεπε να είναι ελεύθερος», επεσήμανε.

Αναφέρθηκε ειδικά στο μεταναστευτικό ασκώντας κριτική στην Ευρώπη και στον FRONTEX, τονίζοντας ότι είναι καιρός πλέον η ΕΕ να αποκτήσει ξεκάθαρη πολιτική μετανάστευσης και σημείωσε ότι ο Frontex οφείλει να ελέγχει πιο αποτελεσματικά τα χωρικά ύδατα της Λιβύης, ώστε να αποφεύγεται η διακίνηση μέσω σαπιοκάραβων, όπως συνέβη με το τραγικό δυστύχημα στα διεθνή ύδατα έξω από την Πύλο, το οποίο βούλιαξε σε λιγότερο από ένα λεπτό.

«Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη εφαρμόζει μια αμφίσημη στρατηγική, από την μια ισχυρίζεται ότι είναι εναντίον της παράνομης μετανάστευσης, τελικά, όμως, ο τρόπος που λειτουργεί η ευρωπαϊκή πολιτική επιβραβεύει στην πράξη τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών» ανέφερε ο υπουργός και συμπλήρωσε: «Δυστυχώς, βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους να διακινδυνεύουν τη ζωή τους κυρίως προς την Ιταλία, καθώς η Ελλάδα δεν είναι πλέον η βασική πύλη εισόδου της Ευρώπης από το 2020. Πρέπει η Ευρώπη, λοιπόν, να καταλήξει σε τέτοιες σημαντικές πολιτικές».

Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι την άλλη εβδομάδα μαζί και με τον νέο Υπουργό Μετανάστευσης, τον κ. Καιρίδη, θα συμμετάσχουν στην Ισπανία στο ανεπίσημο συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων που και πάλι θα βάλει τη μετανάστευση στην ατζέντα της συζήτησης.

Επίσης ο κ. Μηταράκης ανακοίνωσε την πρόσληψη επιπλέον 150 συνοριοφυλάκων σε Καβάλα και Ροδόπη και επανέλαβε ότι έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα για την επαναπρόσληψή των συνοριοφυλάκων έως το 2027, ώστε να λήξει το καθεστώς αβεβαιότητας.

Αναφορικά με τον φράχτη στον Έβρο, ο υπουργός τόνισε ότι θα ολοκληρωθεί εντός της τετραετίας και ότι η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει με 100 εκατ. ευρώ συνοδά έργα υψηλής τεχνολογίας. Ο φράχτης, όπως είπε, θα ολοκληρωθεί με μικτή χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από πόρους της ΕΕ.

Ανακοίνωσε ακόμα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι εντός του Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να εκδίδονται οι νέες ταυτότητες και εντός του Ιανουαρίου 2024 τα νέα διαβατήρια με αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Η διάρκειά τους θα είναι δεκαετής και οι πολίτες με μια αίτηση θα μπορούν να τα ανανεώνουν.

Για την εφαρμογή myELAS, επισήμανε ότι μέσω αυτής η Ελληνική Αστυνομία «έρχεται» στο κινητό κάθε πολίτη, ο οποίος θα μπορεί να ενημερώνεται, να υποβάλλει αιτήσεις, να κλείνει ραντεβού και να κάνει καταγγελίες.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση tablets από την τροχαία είπε ότι μέσω αυτών θα γίνεται χρήση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών ώστε να ελέγχεται αυτόματα κάποιος παραβάτης αν π.χ. είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητό του ή όχι, ή αν εκκρεμούν άλλα αδικήματα και τα πρόστιμα να μεταβιβάζονται στο taxis.

