Καταδίωξη στη Λάρισα: Η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 20χρονου

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 20χρονου που έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά στη Λάρισα.

Από ακατάσχετη αιμορραγία φέρεται να έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Σύρος, στην επεισοδιακή καταδίωξη που είχε τραγικό τέλος το μεσημέρι του Σαββάτου στο Μοσχωχώρι, έξω από τη Λάρισα.

Αυτό «έδειξε» σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής κ. Χρήστος Κραβαρίτης.

Η σφαίρα που έφυγε από πλάγια θέση από το όπλο του 45χρονου αστυνομικού (στοιχείο που εκτιμάται πως δείχνει ότι δεν υπήρχε δόλος στον πυροβολισμό, όπως φέρεται να ισχυρίζεται και ο αστυνομικός), μπήκε από την αριστερή μασχάλη του 20χρονου και βγήκε από δεξιά. Προκάλεσε ρήξη πνευμόνων και ζωτικών οργάνων και αιμορραγία. Ο οδηγός του κλεμμένου Nissan Navara πέθανε αργότερα από αιμορραγία.

Η έκθεση του ιατροδικαστική θα ενταχθεί στην προκαταρκτική εξέταση που διατάχθηκε ώστε να αποφασιστεί από τον Εισαγγελέα εάν θα ασκηθεί δίωξη ή όχι. Το ερευνώμενο αδίκημα είναι κατά πληροφορίες ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πηγή: onlarissa.gr

