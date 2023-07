Κόσμος

Ολλανδία: Ο Μαρκ Ρούτε δεν θα είναι ξανά υποψήφιος για πρωθυπουργός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Ολλανδού πρωθυπουργού, μέσω της οποίας κάνει γνωστό ότι εγκαταλείπει την πολιτική.

-

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δεν θα είναι υποψήφιος για μια πέμπτη θητεία στο αξίωμα αυτό και θα εγκαταλείψει την πολιτική μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, όπως δήλωσε ο ίδιος σήμερα.

Ο Ρούτε υπέβαλε την Παρασκευή την παραίτηση του τέταρτου υπουργικού του συμβουλίου μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας σε πιο αυστηρές πολιτικές για τη μετανάστευση.

«Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν πολλές εικασίες για τα κίνητρά μου. Η μοναδική απάντηση είναι η Ολλανδία», ανέφερε ο Ρούτε σε ομιλία στο Κοινοβούλιο πριν τη συζήτηση για την κατάρρευση της κυβέρνησης.

«Χθες το πρωί έλαβα την απόφαση ότι δεν θα είμαι πάλι σε θέση να είμαι εκ νέου αρχηγός του VVD. Μόλις σχηματιστεί το νέο υπουργικό συμβούλιο μετά τις εκλογές, θα εγκαταλείψω την πολιτική».

Η απόφαση του Ρούτε θα σηματοδοτήσει το τέλος της θητείας του ως του μακροβιότερου αρχηγού κυβέρνησης στην ιστορία της Ολλανδίας. Ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Οκτώβριο του 2010.

Ο Ρούτε, 56 ετών, θα παραμείνει ως επικεφαλής υπηρεσιακής κυβέρνησης έως ότου σχηματιστεί νέο κυβερνητικό σχήμα μετά τις επόμενες εκλογές, μια διαδικασία που στο κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο της Ολλανδίας ενδέχεται να κρατήσει μήνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα - Δάγκωμα φιδιού: τα νεότερα για την υγεία του παιδιού

Καταδίωξη στη Λάρισα: Η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 20χρονου

Κίνα: Φονική επίθεση σε νηπιαγωγείο