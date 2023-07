Πολιτική

Μητσοτάκης από Λετονία: Δίνουμε καθημερινά μάχη στη θάλασσα ενάντια στους διακινητές

«Οι διακινητές ευθύνονται για τις τραγωδίες με τους μετανάστες. Είναι άδικο για χώρες όπως η Ελλάδα να επωμίζονται μόνες το βάρος της φύλαξης περασμάτων», τόνισε ο πρωθυπουργός από τη Ρίγα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Κρισιάνις Κάρινς, τον ευχαρίστησε για τα συγχαρητήρια για την επανεκλογή του κι επεσήμανε ότι αποδείχθηκε από το εκλογικό αποτέλεσμα ότι οι ειλικρινά προοδευτικές κεντροδεξιές πολιτικές μπορούν να σταθούν απέναντι στις άδειες υποσχέσεις και τον λαϊκισμό, κάτι που αποτελεί και το μήνυμα της εξασφάλισης μιας δεύτερης θητείας.

Υπογράμμισε ότι πέρυσι γιορτάσαμε τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και παρά τη γεωγραφική απόσταση αντιμετωπίζουμε με κοινό τρόπο πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Μίλησε για καλή επικοινωνία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά την περασμένη τετραετία, όταν και χρειάστηκε να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για θέματα όπως η ενεργειακή κρίση, αλλά και την ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράσινη μετάβαση.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει ευημερία χωρίς ασφάλεια και ελευθερία» αναφέρθηκε στην ανάγκη να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή, θέμα βέβαια που θα συζητηθεί και στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Τόνισε, ότι και οι δύο χώρες ελπίζουν στη γρήγορη εισδοχή στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και στάθηκε στην αναφορά που είχε κάνει προηγουμένως ο Λετονός πρωθυπουργός στην ενίσχυση των αμυντικών δαπανών της χώρας του.

Υπογράμμισε ότι οι αμυντικές δαπάνες πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά γιατί ακριβώς διαφέρουν από άλλες δαπάνες και τόνισε τη σημασία της αμυντικής πολιτικής της ΕΕ υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αν και αντιμετωπίζουμε διαφορετικές προκλήσεις όσον αφορά το μεταναστευτικό και οι δύο χώρες συμφωνούν στην ανάγκη αποτελεσματικής φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Πρόσθεσε ότι αυτό δεν είναι το μόνο ζήτημα βέβαια για ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και να αναζητήσουμε μια κοινής αποδοχής και κατανόησης ευρωπαϊκή φόρμουλα.

«Το μεταναστευτικό» τόνισε «είναι ένα θέμα που αφορά την ΕΕ στο σύνολό της και είναι άδικο για χώρες όπως η Ελλάδα να επωμίζονται μόνες το βάρος της φύλαξης περασμάτων όπως αυτό της Μεσογείου ή και να κατηγορούνται ότι δεν σώζουν ζωές, όταν καθημερινά οι αρχές τους δίνουν τη μάχη αυτή στη θάλασσα ενάντια στους διακινητές που ευθύνονται για κάθε τραγωδία». Επανέλαβε ότι «όσο λιγότερα πλοία προσπαθούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο τόσο λιγότερες πιθανότητες είναι να έχουμε ανθρώπινες τραγωδίες» και επεσήμανε ότι «έχουμε σπάσει το μοντέλο των διακινητών στη θαλάσσια διαδρομή της ανατολικής Μεσογείου, κάτι που πρέπει να κάνουμε και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο».

«Έχουμε τώρα πολύ καλύτερη αμοιβαία κατανόηση ο ένας για τις θέσεις του άλλου σχετικά με σειρά γεωπολιτικών θεμάτων», τόνισε κλείνοντας τις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι αυτή άλλωστε είναι η έννοια της συμμετοχής στην ΕΕ ή και στο ΝΑΤΟ. Στη σύντομη εισαγωγική τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Κρισιάνις Κάρινς, επεσήμανε μεταξύ άλλων: Συζητήσαμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Θα βρεθούμε στο Βίλνιους και θα μιλήσουμε κι εκεί για σειρά σοβαρών ζητημάτων. Συνεχάρη τον Έλληνα πρωθυπουργό για την εκλογή του και επεσήμανε ότι έχουμε μια κοινή προσέγγιση για τη συνέχιση στήριξης της Ουκρανίας.

Υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας και τόνισε ότι η χώρα του σκοπεύει να αυξήσει τον αμυντικό της προϋπολογισμό ως ποσοστό του ΑΕΠ της, κάτι που ελπίζει να καταφέρει από την επόμενη χρονιά Υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ επισημαίνοντας ότι το μεταναστευτικό είναι μια πρόκληση και πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της κοινής μας συμμετοχής τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ, αλλά και η ευρωπαϊκή πολιτική για το μεταναστευτικό. Πρόκειται, να σημειωθεί, για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στη Λετονία την τελευταία εικοσαετία.





