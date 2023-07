Ισλανδία: Εξερράγη το ηφαίστειο Φάγκρανταλσφιάτλ - Χιλιάδες σεισμοί στην περιοχή (βίντεο)

Το ηφαίστειο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 30 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της Ισλανδίας.

Μια ηφαιστειακή έκρηξη άρχισε σήμερα το απόγευμα στην Ισλανδία, σε ακατοικητη περιοχή, σχεδόν 30 χιλιόμετρα από την πρωτεουσα Ρέικιαβικ όπου η λάβα αναβλύζει για τρίτη φορά σε δύο χρόνια.

Η εκρηξη σημειώθηκε γύρω στς 16.40 τοπική ώρα (19.40 ώρα Ελλάδας κοντά σε ένα μικρό βουνό που ονομάζεται Λίτλι Χρούτουρ και βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τα σημεία των δύο προηγούμενων εκρήξεων που εγιναν το 2021 και το 2022 στη χερσόνησο Ρέικιανες, νοτιοδυτικά του Ρέικιαβικ, ανακοινωσε το ισλανδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (IMO).

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν απευθείας από τα τοπικά μέσα ενημερωσης, τα οποία ήταν επί ποδός έπειτα από τους χιλιάδες μικροσεισμούς στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, δείχνουν μια σημαντική ροή της λάβας που φαίνεται να διαφεύγει από ένα ρήγμα, καθώς και καπνό να βγαίνει από το Λίτλι Χρούτουρ.

Here we go again!



A volcano is erupting for the 3rd year in a row on the Reykjanes Peninsula, near Iceland's capital Reykjavik. Today marks 323 days since the 2022 eruption ended. The interval between the eruptions of 2021 and 2022 was 319 days... #Fagradalsfjall #Keilir pic.twitter.com/ynBRM4ikN7