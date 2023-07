Υγεία - Περιβάλλον

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου: Νεκρά φλαμίνγκο από καλώδια ηλεκτροδότησης (βίντεο)

Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Μεσολόγγι με τον δρόμο να έχει γεμίσει με νεκρά φλαμίγκο.

Τραγικές εικόνες καταγράφηκαν στο Μεσολόγγι, με φλαμίνγκος να κείτονται νεκρά το απόγευμα της Δευτέρας, στον δρόμο της Τουρλίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστο λόγο τα φλαμίνγκος που βρίσκονται στην περιοχή, πέταξαν και κάποια από αυτά ακούμπησαν σε καλώδια ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα 8 από αυτά να βρουν ακαριαίο θάνατο και άλλα 2 να τραυματιστούν.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι την δεδομένη χρονική συγκυρία εκτελούνται εργασίες ανακατασκευής του δρόμου της Τουρλίδας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η υπογειοποίηση των καλωδίων.

Στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1, μίλησε για το περιστατικό ο Νίκος Νούλας, συνεργάτης της ορνιθολογικής εταιρείας, που ανέφερε ότι παρόμοια περιστατικά έχουν επαναληφθεί σχεδόν καθημερινά, με πουλιά να πέφτουν πάνω σε καλώδια.

Τόνισε ότι μέσα στα εθνικά πάρκα, όπως αυτό της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, να καλυφθούν όλα τα καλώδια.

