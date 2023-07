Οικονομία

Στις αγορές η Ελλάδα με 15ετές ομόλογο

Άνοιξε το βιβλίο των προσφορών για το 15ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την νέα κοινοπρακτική έκδοση 15ετών ομολόγων. Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στις 130 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (3,2%), πλησίον στο 4,5%.

Το Ελληνικό Δημόσιο βγαίνει στις αγορές, για πρώτη φορά μετά τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου, δημοπρατώντας το νέο 15ετές ομόλογο. Το κλίμα στην ελληνική αγορά ομολόγων παραμένει θετικό, ωστόσο σε ολόκληρη την ευρωζώνη οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται ανοδικά.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ήδη καλύψει το σύνολο του εφετινού προγράμματος ομολογιακών εκδόσεων, έχοντας αντλήσει το ποσό των 7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα σε μία προσπάθεια εξισορρόπησης της λεγόμενης καμπύλης των αποδόσεων των ομολόγων, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα προχωρήσει την επαναγορά δυο τίτλων του ελληνικού δημοσίου. Πρόκειται για τον τίτλο με επιτόκιο 3,45% λήξης το 2024 συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ και τίτλο με επιτόκιο 3,375% λήξης το 2025 συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ.

Το εγχείρημα θα αναλάβουν οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Εθνική Τράπεζα. Στην ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ γνωστοποιεί ότι για τους δυο τίτλους προσφέρει τιμή επαναγοράς 100,150.

Σημειώνεται ότι όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Δημόσιο θα προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή σχεδόν 5,5 δισ. ευρώ από το πρώτο πακέτο δανείων του Μνημονίου.

