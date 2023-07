Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας: Ο δεκάλογος προστασίας από την ακραία ζέστη

Οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα δίνει το ΕΚΠΑ ενόψει του "Cleon" που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Τον δεκάλογο για την αποφυγή των επιπτώσεων στην υγεία από τον επερχόμενο καύσωνα συνοψίζει η καθηγήτρια Θεραπευτικής, Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου:

1. Βρισκόμαστε σε χώρους σκιερούς και αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις.

2. Αποφεύγουμε τη βαριά σωματική εργασία και ντυνόμαστε με ελαφριά ρούχα. Χρησιμοποιούμε γυαλιά ηλίου και καπέλο.

3. Ελαχιστοποιούμε τη χειρωνακτική εργασία σε εξωτερικούς χώρους.

4. Καταναλώνουμε πολύ νερό και ελαφριά γεύματα.

5. Αποφεύγουμε την υπερκατανάλωση αλκοόλ, καφεΐνης ή ζάχαρης.

6. Δεν αφήνουμε ποτέ ένα παιδί ή ένα κατοικίδιο μέσα σε ένα αυτοκίνητο γιατί αναπτύσσονται γρήγορα υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του.

7. Όταν έχουμε βρεθεί σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία καλό είναι να ακολουθήσει ένα χλιαρό μπάνιο.

8. Η τηλεργασία μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες αποφυγής υψηλών θερμοκρασιών, που μπορεί να υπάρχουν ειδικά κατά τη μετακίνηση.

9. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε τρεις κατηγορίες: Άτομα άνω των 60 ετών, βρέφη και άτομα με νοσηρότητες, που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

10. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος αφυδάτωσης και θερμοπληξίας, τα πρώτα επικίνδυνα σήματα ότι κάτι δεν πάει καλά είναι η αδυναμία, η ζαλάδα, η ναυτία και ο πονοκέφαλος, αλλά και ο πυρετός.

Αφυδάτωση. Με τον ιδρώτα χάνονται πολλά υγρά μαζί με απαραίτητα μέταλλα, όπως νάτριο και κάλιο. Χρειάζεται μετάβαση σε δροσερό μέρος και η λήψη ενός πόσιμου διαλύματος ενυδάτωσης, π.χ. με αλάτι και ζάχαρη. Οι σοβαρές περιπτώσεις χρειάζονται επείγουσα φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδοφλέβιων υγρών.

Θερμοπληξία. Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να ελεγχθεί η θερμοκρασία του σώματος. Το δέρμα γίνεται ζεστό και ξηρό. Το άτομο μπορεί να έχει γρήγορο σφυγμό, ναυτία και πονοκέφαλο. Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις, κώμα και μπορεί να είναι απειλητική κατάσταση για τη ζωή.

Ηλιακό έγκαυμα. Το γυμνό δέρμα καίγεται εάν εκτεθεί πολύ στον ήλιο, ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες. Μπορεί να γίνει κοκκινωπό, επώδυνο και ζεστό στην αφή. Εάν είναι σοβαρό το έγκαυμα, μπορεί να έχει φουσκάλες. Μακροπρόθεσμα, το ηλιακό έγκαυμα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Η αποτροπή των ηλιακών εγκαυμάτων γίνεται με ρούχα, καπέλα και αντηλιακό με δείκτη προστασίας τουλάχιστον 30.

Οτιδήποτε προσέξουμε εκτός φυσιολογικού, καλό είναι να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό ή στον οικογενειακό γιατρό.

