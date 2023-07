Οικονομία

Υψηλό ενδιαφέρον για το 15ετές ομόλογο της Ελλάδας

Οι προσφορές που δέχθηκε το ελληνικό ομόλογο από τους επενδυτές στην πρώτη έξοδό του στις αγορές και η άντληση του Ελληνικού Δημοσίου.

Yψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον παρατηρήθηκε στη νέα έκδοση 15ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 13,4 δισ. ευρώ.

Εξ αυτών τα 11,6 δισ. ευρώ αφορούν σε νέο μετρητό και 1,8 δισ. ευρώ σε ανταλλαγή ομολόγων λήξης 2023 και 2024.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει με την νέα έκδοση του 15ετούς ομολόγου 3,5 δισ. ευρώ.

Η υψηλή ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο του ομολόγου να διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο 4,45% από εκείνο που προσανατολιζόταν αρχικώς ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (4,5%) .

