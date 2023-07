Κοινωνία

Παράσυρση στους Κήπους: Προφυλακιστέος ο Τούρκος οδηγός

Η ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του Τούρκου οδηγού.

Η προφυλάκιση του 33χρονου αλλοδαπού, ο οποίος στις 7 Ιουλίου, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 57χρονο κάτοικο Γεμιστής του Δήμου Αλεξανδρούπολης με αποτέλεσμα τον θάνατό του μετά από τριήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ, αποφασίστηκε μετά τη σημερινή απολογία του ενώπιον του ανακριτή.

Ο 33χρονος συνελήφθη μετά το συμβάν, την περασμένη Παρασκευή, και την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία απολογίας για σήμερα το πρωί. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του και τη μετατροπή της αρχικής κατηγορίας- απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκιση του κατηγορουμένου στο κατάστημα κράτησης της Κομοτηνής.

Σημειώνεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε και η νεκροψία-νεκροτομή στον 57χρονο που κατέληξε χθες κατά τη νοσηλεία του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, από την οποία φέρεται να επιβεβαιώνεται ότι ο θάνατός του ήταν απόρροια βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης με μεγάλο βαθμό αιμορραγίας, που προκλήθηκε από την παράσυρσή του από το όχημα του 33χρονου.

Εικόνες: evros-news.gr