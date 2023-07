Οικονομία

Παιδικοί σταθμοί: Παράταση στα voucher - Πότε εκπνέει η νέα προθεσμία

Ποια ορίζεται καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις.

Παράταση 5 ημερών στην καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος έως και τα οριστικά αποτελέσματα, για το πρόγραμμα της Δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, αποφάσισε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ.

Η απόφαση αυτή, όπως και η παράταση δύο ημερών στην ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων, ελήφθη από το ΔΣ της Εταιρίας με γνώμονα την καλύτερη δυνατή κάλυψη των ενδιαφερόμενων.

Ειδικότερα, ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων, ορίζεται η 16η/7/2023 και ώρα 23:59.

Ακολούθως, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας της από 19/6/2023, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ προς τους εν δυνάμει ωφελούμενους, διαμορφώνεται ως εξής:

Χρονοδιάγραμμα: Υποβολή αιτήσεων - Αποτελέσματα

Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων - Αποτελέσματα Ημερομηνίες

Υποβολή Αιτήσεων 20/6 - 16/7/2023

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 19/7/2023

Υποβολή Ενστάσεων 20-24/7/2023

Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 28/7/2023