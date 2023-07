Αθλητικά

Καύσωνας “Cleon”: Το Παναθηναϊκός - Χάποελ Μπερ Σεβά άλλαξε ώρα

Το πρώτο καλοκαιρινό φιλικό προετοιμασίας για το «τριφύλλι» επί ελληνικού εδάφους άλλαξε ώρα λόγω καύσωνα.

Το επερχόμενο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι ημερών, είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή ώρας έναρξης στο φιλικό που θα δώσει την Παρασκευή (14/7) ο Παναθηναϊκός με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Δεδομένου ότι οι θερμότερες ημέρες του καύσωνα θα είναι η Παρασκευή (14/7) και το Σάββατο (15/7), η ώρα έναρξης του φιλικού μετατίθεται από τις 20:30 για τις 22:00.

Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι κόντρα στην ισραηλινή ομάδα είναι το πρώτο καλοκαιρινό φιλικό προετοιμασίας για το «τριφύλλι» επί ελληνικού εδάφους.

