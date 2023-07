Πολιτική

Σύνοδος του ΝΑΤΟ - Μητσοτάκης: Το μεταναστευτικό είναι πρόκληση πολιτική και γεωπολιτική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε την διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ - Ο πρωθυπουργός επέστησε την προσοχή στις εντάσεις στα Δυτικά Βαλκάνια

-





Στην παρέμβασή του στην πρώτη συνεδρία της Ολομέλειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε την διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Επιπλέον, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι έκανε ειδική αναφορά στο Μεταναστευτικό, το οποίο, όπως είπε, είναι πρόκληση πολιτική και γεωπολιτική για το ΝΑΤΟ, καθώς αφορά στις σχέσεις των χωρών της Συμμαχίας με τη Νότια Γειτονία.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, τόνισε ότι η Συμμαχία έχει κάνει πολλά και ότι το Ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αντανακλά τον κοινό τόπο των χωρών-μελών της Συμμαχίας.

Ο Πρωθυπουργός επέστησε την προσοχή στις εντάσεις στα Δυτικά Βαλκάνια, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να είναι ακόμη μια πρόκληση για τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ.

Ο Πρωθυπουργός, επίσης, συναντήθηκε με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο του Μαυροβουνίου, Jakov Milatovic. Συμφώνησαν να εργαστούν για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και προς την υποστήριξη της προόδου της ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καύσωνας “Cleon”: Νέο έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ

Γεωργιάδης: Έκτακτη εισφορά για εργαζόμενους συνταξιούχους και κατάργηση κρατήσεων