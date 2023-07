Τεχνολογία - Επιστήμη

Λαγουβάρδος: οι καύσωνες θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια (βίντεο)

Τι ανέφερε σχετικά με τι αλλαγές που θα επιφέρει η κλιματική κρίση ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Με αφορμή τον καύσωνα "Cleon" που θα φέρει στην χώρα εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλοκαίρι Μαζί" ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Όπως είπε ο Κώστας Λαγουβάρδος, αντίστοιχο καύσωνα έχουμε ξαναζήσει το 2021, “Μιλάμε για έναν σοβαρό καύσωνα, είναι ένας μεγάλος καύσωνας, ένας επικίνδυνος καύσωνας, όπως όλοι οι καύσωνες που έχουν μεγάλη διάρκεια και μεγάλη ένταση και θέλει προσοχή, να μην τον υποτιμούμε”, είπε.

Όπως επεσήμανε, οι καύσωνες, συνδέονται με την αύξηση της θνησιμότητας, περισσότερο από όποιο άλλο καιρικό φαινόμενο.

Τόνισε τη μεγάλη σημασία της προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, “Πρέπει να προστατευτούμε όπως μπορούμε είτε μέσω της πολιτείας είτε με δικά μας μέτρα. Το σωστό θα ήταν να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας στους εξωτερικούς χώρους τις θερμές ώρες της ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες, επιβαρύνουν την υγεία και αυξάνουν την θνησιμότητα, όχι απαραίτητα άμεσα με θερμοπληξία αλλα μέσα σε κάποια χρόνια”, είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, αναμένεται να επόμενα χρόνια, οι καύσωνες αυτοί να είναι συχνότεροι τα καλοκαίρια με τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα, να είναι ορατές.

“Η γενική τάση για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες είναι αυτοί οι καύσωνες να γίνονται πιο συχνοί και να εμφανίζονται πιο συχνά μέσα στο καλοκαίρι.Το είδαμε το 2021, με δύο μεγάλους καύσωνες θυμόμαστε όλοι τα αποτελέσματα που είχε και στους ανθρώπους και στα οικοσυστήματα με τις μεγάλες πυρκαγιές", είπε συγκεκριμένα.

