Μητσοτάκης - Κοβάτσεφσκι: Εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας

Με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στο Βίλνιους.

Μέ τον πρωθυπουργό της Βορείου Μακεδονίας, Ντίμιταρ Κοβάτσεφκι (Dimitar Kovachevski), συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ενημερώνουν κυβερνητικές πηγές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, ενώ προέβησαν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για την εμβάθυνσή τους.

Αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σολτς και τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα να πραγματοποιηθεί ένα πρώτο βήμα επανεκκίνησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, επιμένοντας ότι Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι καταδικασμένες να ζουν σε περιβάλλον έντασης.

«Μπορούμε - είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός - δυο ηγέτες με νωπή και ισχυρή λαϊκή εντολή να συμφωνήσουμε σε έναν οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στην επίλυση της μιας και μόνης διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία, δηλαδή την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ», συμπληρώνοντας πως «έχει διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα τους τελευταίους μήνες στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας και ευελπιστώ και προσβλέπω ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό το θετικό κλίμα και να κάνουμε κάποια σημαντικά βήματα προόδου, που θα είναι προς όφελος και των δύο λαών μας».

Στο μεταξύ, θετική χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την εξέλιξη της επαναπροσέγγισης Τουρκίας - Δύσης, λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν. Σε ό,τι αφορά στο θέμα των F-16, οι ίδιες κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν πως πριν από 4 χρόνια η γειτονική χώρα θα λάμβανε 100 αμερικανικά μαχητικά 5ης γενιάς, τύπου F-35 χωρίς κανένα περιορισμό, ενώ σήμερα υπόκειται στους περιορισμούς του Κογκρέσου για την αναβάθμιση και την απόκτηση μαχητικών, τύπου F-16.

