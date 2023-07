Οικονομία

Ακτοπλοϊκά - Σκέρτσος: Εντός του Ιουλίου μειώσεις στα βασικά πακέτα

Τι θα γίνει με τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, τα pass και τις συντάξεις. Το μεγάλο ζήτημα με το ΕΚΑΒ.

Οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ήταν το βασικό θέμα της συνέντευξης, στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, του υπουργού Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσου, μετά και τις σχετικές συσκέψεις την Τρίτη.

Η εισαγωγική παρατήρηση, πάντως, του υπουργού Επικρατείας αφορούσε το θέμα της ακρίβειας εν γένει: «Εμείς ιεραρχούμε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την ελληνική οικογένεια, το ελληνικό νοικοκυριό, το ζήτημα της ακρίβειας. Γνωρίζουμε ότι πιέζονται πάρα πολύ τα νοικοκυριά και τα εισοδήματα από τον εισαγόμενο πληθωρισμό, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες, έχουν δοθεί παροχές και στηρίξεις», τόνισε, ενώ αναφέρθηκε και στις προβλέψεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο θέμα της εν πλω ακρίβειας, ειδικότερα όμως, «διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα στο ύψος των τιμών των εισιτηρίων στις ακτοπλοϊκές γραμμές», ανέφερε υπολογίζοντας ότι οι αυξήσεις είναι της τάξεως «κοντά στο 20%». Αρχικώς αναγνώρισε 3-4 παράγοντες που διαμορφώνουν τα κόστη των ακτοπλοϊκών γραμμών, που είναι: «τα κόστη των καυσίμων, όπου υπάρχει αποκλιμάκωση, παραμένουν ωστόσο υψηλότερα από τα ιστορικά τους επίπεδα κατά 20%». Επίσης, «έχουν αυξηθεί τα εργασιακά κόστη, οι μισθοί, τα ασφάλιστρα. Τα πλοία είναι παλιά, απαιτούνται όλο και υψηλότερα ασφάλιστρα…».

Στο «δια ταύτα», όμως, της σύσκεψης που έγινε με τους ακτοπλόους την Τρίτη, ο κ.Σκέρτσος δήλωσε: «Αυτό που είπαμε και συμφωνήθηκε, είναι ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να δοθούν πολύ πιο ανταγωνιστικά πακέτα τιμών στις βασικές γραμμές κορμού». Με άλλα λόγια, «αναγνωρίσθηκε το πρόβλημα και αναμένουμε την αντίδραση της αγοράς».

Εξειδικεύοντας στη συνέχεια, «εντός του Ιουλίου και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού αναμένουμε να υπάρξουν σημαντικές μειώσεις στα βασικά πακέτα», υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας, με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα κοινωνικά εισιτήρια, τους δικαιούχους του κοινωνικού τουρισμού, στις οικογένειες, τις οικογένειες που ταξιδεύουν με αυτοκίνητο».

Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «μετά και την αντίδραση της αγοράς θα δούμε πώς θα κινηθούμε». 'Αλλωστε, προσέθεσε, «έχουμε κάνει, ως κυβέρνηση, κινήσεις που έχουν στηρίξει την αγορά αυτή, η οποία πρέπει να δείξει αντίστοιχο αίσθημα ευθύνης στο βάρος που υφίσταται η ελληνική οικογένεια. Έχουμε μειώσει το ΦΠΑ μεταφορών από το 2020, έχουμε δώσει στήριξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχουν αυξηθεί οι επιδοτήσεις για τις άγονες γραμμές». Ενώ αναγνώρισε, εξ άλλου, ότι «η τουριστική αγορά βγαίνει από μια περίοδο πανδημίας, που υπέστη σημαντικές μειώσεις στην κίνηση και τον τζίρο. Η ακτοπλοϊκή αγορά, πολύ περισσότερο, το 2020, το 2021, πέρυσι ήταν μια σχεδόν κανονική χρονιά».

Η απάντηση του υπουργού στο συγκεκριμένο θέμα έκλεισε με το μήνυμα, «γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη αγορά και είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε όταν βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως πρέπει». Διέψευσε δε, ότι υφίσταται θέμα …sea pass (αντίστοιχο του market pass κ.ο.κ.).

Αυξήσεις για τους συνταξιούχους

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω αυτού «υλοποιείται το 50% των προεκλογικών δεσμεύσεων», που είχε δώσει η κυβέρνηση, ανέφερε. Στο ερώτημα δε, εάν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει 13η σύνταξη, ο κ. Σκέρτσος απάντησε: «Δέκατη τρίτη σύνταξη έχει δοθεί ήδη μέσα από τις αυξήσεις που έγιναν στις αρχές του χρόνου. Όταν δίνεις αύξηση 7,5% - 8% στις συντάξεις, αυτό στην πλειονότητα των συνταξιούχων, που είναι πάνω από 1,5 εκατ., ισοδυναμεί με παραπάνω από μια πρόσθετη σύνταξη. Στην τσέπη έχει μπει αυτή η πρόσθετη σύνταξη».

Επιπροσθέτως, «δεσμευόμαστε ότι από 1/1/2024 θα υπάρξει και νέα αύξηση στις συντάξεις, 3% - 4% ανάλογα με την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού. Αυτή θα είναι μια δυναμική πορεία ανάκαμψης των εισοδημάτων και των συντάξεων με βάση την καλύτερη πορεία της οικονομίας. Και, σταδιακά θα σβήνει η προσωπική διαφορά, ώστε όλοι πλέον οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν τις αυξήσεις ως το τέλος της τετραετίας». Ερωτηθείς, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, για την κατάργηση της ποινής σε όσους συνταξιούχους εργάζονται παραλλήλως, ανέφερε πως «ο στόχος είναι μέσα στο 2023 να έχουμε τη ρύθμιση».

Η ΝΔ είναι μια λαϊκή κυβέρνηση

Και, στο ερώτημα, εάν τίθεται ζήτημα παρατάσεως των pass, επεσήμανε: «Έχουμε αποδείξει ότι με βάση την καλή πορεία της οικονομίας, το περίσσευμα μετατρέπεται σε πρόσθετη ενίσχυση ειδικά των ευάλωτων. Αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι ότι όλοι οι Έλληνες, όλοι οι πολίτες, να αισθάνονται ότι είναι μέρος της ανάκαμψης της οικονομίας». 'Αλλωστε, συμπλήρωσε, «η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή κυβέρνηση, αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά τι προβλήματα αντιμετωπίζει το χαμηλό και το μέσο εισόδημα, είμαστε εδώ για να αναδιανείμουμε αυτήν την πρόσθετη ανάπτυξη».

Για τον χώρο της ενέργειας ειδικότερα, διεμήνυσε πως «έχουμε το περιθώριο να εποπτεύουμε την αγορά ενέργειας και να βλέπουμε ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός ώστε να έχουμε πιο ανταγωνιστικά τιμολόγια».

Κληθείς, εξ άλλου, να σχολιάσει την αύξηση του αφορολογήτου σε σχέση με τα παιδιά, ο υπουργός Επικρατείας έκανε λόγο για πράξη «στήριξης προς την ελληνική οικογένεια. Εντάσσεται στην πολιτική μας για το δημογραφικό, πρέπει να αισθανθεί η ελληνική οικογένεια αλλά και οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν οικογένεια, ότι η πολιτεία στέκεται δίπλα τους».

Τον Ιούλιο επιπλέον οδηγοί στο ΕΚΑΒ σε 50 περιοχές

Στο θέμα του ΕΚΑΒ, τέλος, παρατήρησε εν πρώτοις ότι «το ζήτημα της λειτουργίας του ΕΚΑΒ αποτελούσε κεντρικό μας προγραμματικό στόχο πριν παρουσιασθούν τα προβλήματα κατά την προεκλογική περίοδο. Γνωρίζαμε τις ελλείψεις, γνωρίζαμε τα παράπονα από την πλευρά των ασθενών, τις καθυστερήσεις».

Από εκεί και πέρα, «έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε ένα πολυδιάστατο σχέδιο», με πρώτη παρέμβαση - «ορατή στην καθημερινότητα των πολιτών ήδη μέσα στο καλοκαίρι» - την ενίσχυση με οδηγούς από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τη Πυροσβεστική, τους Δήμους. Το αποτέλεσμα είναι ότι «μέσα στον Ιούλιο σε περισσότερες από 50 περιοχές της χώρας, και με τουριστικό ενδιαφέρον και με ελλείψεις, θα στελεχωθούν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ». Δεύτερη παρέμβαση, το Σώμα δικυκλιστών του ΕΚΑΒ, που θα λειτουργούν ως προπομποί των ασθενοφόρων. Εν προκειμένω, «τα κονδύλια έχουν εξασφαλισθεί, οι θέσεις θα προκηρυχθούν και πιστεύουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι μπορούν να γίνουν οι προσλήψεις». Συγχρόνως, τέλος, το ΕΚΑΒ θα συμπληρωθεί και με άλλα μέσα, όπως η εναέρια έρευνα και διακομιδή, ανέφερε κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας.

