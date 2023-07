Πολιτική

Μηταράκης: Τέλος η Πανεπιστημιακή Αστυνομία – Έρχεται η… Έφιππη

Τι θα γίνει με τους αστυνομικούς που προσελήφθησαν για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Σκέψεις για μείωση αναστολών και για "ελάφριές" μορφές σωφρονιστικών καταστημάτων.

Την πλήρη ενσωμάτωση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας με την Ελληνική Αστυνομία, που σημαίνει κατάργηση του ειδικού Σώματος το όποιο δημιουργήθηκε με την πρόσληψη 1.060 ειδικών φρουρών, κατά την προηγούμενη περίοδο της κυβέρνησης, ανακοίνωσε ο νέος υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νότης Μηταράκης, σε συνάντηση που είχε σήμερα με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

Ταυτόχρονα ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι μπαίνει τέλος στις προσλήψεις εκτός Πανελλαδικών Εξετάσεων και μελετάται σχέδιο ουσιαστικής εκπαίδευσης όσων ειδικών φρουρών έχουν προσληφθεί μέχρι στιγμής με άλλες διαδικασίες, ώστε να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ., όπως προβλέπεται από το νόμο, πληρώντας στον μεγαλύτερο βαθμό τις προϋποθέσεις για την άσκηση της αποστολής τους στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπέγραψε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που θα προωθηθεί για έγκριση, για τη δημιουργία Έφιππης Αστυνομίας, για τουριστικούς και τελετουργικούς λόγους στο κέντρο της Αθήνας.

Όσον αφορά στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, ο κ. Μηταράκης, μιλώντας με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι εντάσσεται πλέον στην ΕΛΑΣ και οι 1.060 ειδικοί φρουροί, αφού εκπαιδευτούν κατάλληλα, θα ενισχύσουν την παρουσία της Αστυνομίας στους δρόμους, που είναι και από τις προτεραιότητες τους ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτό εξάλλου θα είναι και ένα από τα θέματα συζήτησης με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, με τον οποίο θα συναντηθεί ο κ. Μηταράκης την ερχόμενη Δευτέρα.

Σχετικά με το θέμα της ασφάλειας των πανεπιστημίων, ο υπουργός τόνισε ότι πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το παρελθόν, αλλά σημείωσε ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν σοβαρά οι πρυτάνεις και η Αστυνομία είναι πάντα έτοιμη να επέμβει όπου χρειαστεί.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, τα ελληνικά πανεπιστήμια παρέχουν πολύ υψηλού επιπέδου γνώσεις και επιβάλλεται να διασφαλίζουν και την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων στους φοιτητές. Ωστόσο η Αστυνομία δεν μπορεί να μπαίνει στα Πανεπιστήμια για να κάνει τον θυρωρό, αλλά όταν χρειαστεί για να επιβάλει την τάξη.

Για τις προσλήψεις στην Αστυνομία, ο κ. Μηταράκης είπε ότι οι τελευταίες θα είναι οι 150 συνοριοφύλακες που έχουν ήδη προγραμματιστεί και από εκεί και πέρα όλες οι προσλήψεις θα γίνονται μέσω των Πανελλαδικών. Ακόμα και οι πολιτικοί υπάλληλοι θα προσλαμβάνονται με εξετάσεις και γίνεται προσπάθεια για τον καθορισμό των οργανικών θέσεων, που θα καλύπτονται με αυτό τον τρόπο.

Η έφιππη αστυνομία, εφόσον εγκριθεί η δημιουργία της, αναμένεται να λειτουργήσει από τις αρχές του 2024, θα αποτελείται από 6-8 έφιππους αστυνομικούς και θα έχει παρουσία στο τουριστικό κέντρο, ή σε τελετές και υποδοχή επισήμων.

ΣΥΡΙΖΑ: Το μόνο που μένει είναι το κόστος των 30 εκατ. ευρώ για το φιάσκο της πανεπιστημιακής αστυνομίας

«Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μηταράκης προανήγγειλε σήμερα την κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, που η κυβέρνηση της ΝΔ ίδρυσε, υιοθετώντας με αυτό τον τρόπο τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και της συντριπτικής πλειοψηφίας της ακαδημαϊκής κοινότητας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η ΝΔ επί χρόνια επέλεξε την οδό της έντασης και του λαϊκισμού γύρω από την πανεπιστημιακή αστυνομία. Μάλιστα τον Φεβρουάριο του 2021 ο κ. Μητσοτάκης είχε πει στη Βουλή ότι "στις σχολές δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει η Δημοκρατία". Περιμένουμε από την κυβέρνηση να μας πει αν σήμερα "βγαίνει η Δημοκρατία" από τα πανεπιστήμια», σχολιάζει και καταλήγει:

«Τελικά, το μόνο που μένει είναι το κόστος 30 εκατ. ευρώ για ένα φιάσκο, την ώρα που υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο ΕΚΑΒ και καθημερινά συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους αβοήθητοι».

Απάντηση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στον ΣΥΡΙΖΑ για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Το σύνολο της Αστυνομίας θα προστατεύει πλήρως τα Πανεπιστήμια και θα παρεμβαίνει σε κάθε περιστατικό που απαιτείται, ο ρόλος της επανεξετάζεται διαρκώς, ενώ θα διαμορφωθεί ειδικό σχέδιο σε συνεργασία με τις πανεπιστημιακές αρχές για την κάλυψη των αναγκών σε όλα τα επίπεδα, υπογραμμίζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε ανακοίνωση- απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χαρακτηρίζει φιάσκο κόστους 30 εκατομμυρίων ευρώ, την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, μετά την προαναγγελία του υπουργού Νότη Μηταράκη, ότι θα ενσωματωθεί στην υπόλοιπη Αστυνομία.

Στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρει:

«Σε αντίθεση με αυτά που ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς η Ελληνική Αστυνομία θα διαφυλάξει πλήρως την ασφάλεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπως πράττει ήδη. Καμία μορφή παραβατικότητας δεν θα γίνει ανεκτή.

Όπως τόνισε ο Υπουργός, κ. Νότης Μηταράκης, κατά τις προγραμματικές δηλώσεις, με δεδομένο ότι η κατάσταση στα ελληνικά Πανεπιστήμια είναι βελτιωμένη, επανεξετάζεται διαρκώς ο τρόπος συμβολής της ΕΛ.ΑΣ. στην ασφάλεια των ΑΕΙ, πάντα σε συνεργασία με τις πανεπιστημιακές αρχές, διαμορφώνοντας συγκεκριμένο σχέδιο ανά ίδρυμα, που θα καλύπτει τις συνολικές ανάγκες ασφαλείας των ιδρυμάτων σε όλα τα επίπεδα.

Οι άνδρες και οι γυναίκες της πανεπιστημιακής Αστυνομίας θα προστατεύουν καθημερινά την ασφάλεια της πανεπιστημιακής κοινότητας, μαζί με το σύνολο των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, και θα παρεμβαίνουν σε κάθε περιστατικό που απαιτείται».

