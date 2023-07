Αθλητικά

Το Μουντιάλ Γυναικών αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ πρωτοπορεί για άλλη μια φορά και παρουσιάζει φέτος ζωντανά και αποκλειστικά, για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών

Η μπάλα είναι γένους θηλυκού και φέτος το καλοκαίρι η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+! Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ πρωτοπορεί για άλλη μια φορά και παρουσιάζει φέτος από 20 Ιουλίου έως και 20 Αυγούστου, ζωντανά και αποκλειστικά, για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών. Η καρδιά του Μουντιάλ Γυναικών θα χτυπά φέτος σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, με την απευθείας μετάδοση όλων, και των 64 αγώνων, που θα διεξαχθούν σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Το FIFA Women’s World Cup 2023™ είναι το πρώτο Μουντιάλ Γυναικών που θα μεταδοθεί ολόκληρο από την ελληνική τηλεόραση. Ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει ζωντανά 17 από τους 64 αγώνες, μεταξύ των οποίων την πρεμιέρα, τους ημιτελικούς και τον τελικό και το ΑΝΤ1+ θα μεταδώσει ζωντανά και τους 64 αγώνες της διοργάνωσης, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι και on demand σε όλες τις συσκευές.

Η μεγάλη πρεμιέρα του FIFA Women’s World Cup 2023™ γίνεται την Πέμπτη 20 Ιουλίου με την εντυπωσιακή Τελετή Έναρξης, αλλά και τους 2 εναρκτήριους αγώνες: Νέα Ζηλανδία- Νορβηγία (10:00) και Αυστραλία- Ιρλανδία (13:00).

Το FIFA Women’s World Cup 2023 είναι το πρώτο Μουντιάλ γυναικών με συμμετοχή 32 ομάδων και το πρώτο που θα συνδιοργανωθεί από δύο χώρες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Οκτώ από τις ομάδες θα λάβουν μέρος για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, ενώ τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες, καθώς και η τηλεοπτική παραγωγή των αγώνων θα ακολουθήσουν τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η FIFA για τις μεγάλες διοργανώσεις.

Όλες οι σταρ του ποδοσφαίρου γυναικών θα είναι παρούσες στην κορυφαία διοργάνωση που θα μας χαρίσει ένα ποδοσφαιρικό θέαμα υψηλού επιπέδου, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τους αντίστοιχους αγώνες του ποδοσφαίρου ανδρών, καταρρίπτοντας στην πράξη το στερεότυπο του κατεξοχήν «ανδρικού» αθλήματος.

Πίσω από τα μικρόφωνα των περιγραφών και του σχολιασμού των αγώνων, θα βρίσκονται ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος του ΑΝΤ1 Γιώργος Τριανταφυλλίδης, οι δημοσιογράφοι του ΑΝΤ1, Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και Μανώλης Μανής, καθώς και οι δημοσιογράφοι Νίκος Παπαδογιάννης και Αναστασία Βοσνάκη. Ακόμα, στον σχολιασμό των αγώνων, που θα μεταδοθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, θα συμμετέχουν και παίκτριες και προπονήτριες ποδοσφαίρου.

To ποδόσφαιρο γυναικών είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ομαδικά αθλήματα στον κόσμο τα τελευταία χρόνια και το FIFA Women’s World Cup 2023™ αποτελεί μία από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις στον κόσμο, καθώς συνολικά 1.12 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τους αγώνες του προηγούμενου Μουντιάλ που έγινε το 2019. Η FIFA ανακοίνωσε πως έχει ήδη πουλήσει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια, ενώ απομένουν λίγες ημέρες για την έναρξη των αγώνων.

Όλες οι μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και οι μαγικές στιγμές που θα μας χαρίσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, έρχονται και είναι εδώ, στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γυναικών 2023 ξεκινά και παίζει μπάλα αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

