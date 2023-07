Κόσμος

Λαβρόφ - F-16: Πυρηνική απειλή τα σχέδια της Δύσης να προμηθεύσει το Κίεβο

Η Ρωσία δεν μπορεί να αγνοήσει πως τα F-16, με τα οποία διάφορες χώρες έχουν αναγγείλει πως σκοπεύουν να προμηθεύσουν την ουκρανική πολεμική αεροπορία, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πυρηνικά όπλα, επανέλαβε o Ρώσος ΥΠΕΞ

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε χθες Τετάρτη τη Δύση ότι δημιουργεί «πυρηνική απειλή» για τη χώρα του με τους σχεδιασμούς της όσον αφορά την παράδοση αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών F-16 (Lockheed Martin) στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

«Οι ΗΠΑ και οι δορυφόροι τους στο NATO δημιουργούν κίνδυνο απευθείας στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία κι αυτό μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες», δήλωσε ο κ. Λαβρόφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Lenta. Η Ρωσία δεν μπορεί να αγνοήσει πως τα F-16, με τα οποία διάφορες χώρες έχουν αναγγείλει πως σκοπεύουν να προμηθεύσουν την ουκρανική πολεμική αεροπορία, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πυρηνικά όπλα, επανέλαβε.

«Το γεγονός και μόνο ότι θα εμφανιστούν τέτοια συστήματα στα χέρια των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων θα το θεωρήσουμε πυρηνική απειλή από τη Δύση», επέμεινε.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ απέρριψε εξάλλου σενάρια κατά τα οποία η Μόσχα σχεδιάζει χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων στο πλαίσιο αυτής που το Κρεμλίνο βάφτισε «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία. Οι όροι στο στρατιωτικό δόγμα της Ρωσίας για τη χρήση πυρηνικών όπλων είναι καλώς εγνωσμένοι, ανέφερε.

Το ρωσικό δόγμα για τη χρήση πυρηνικών όπλων προβλέπει πως η Μόσχα θα τα χρησιμοποιήσει μόνο σε δύο περιπτώσεις: αν δεχθεί επίθεση με πυρηνικά όπλα· ή αν η Ρωσία δεχθεί επίθεση που απειλεί την ύπαρξη της χώρας.

Η εκπαίδευση ουκρανών χειριστών στα F-16 θα αρχίσει τον Αύγουστο στη Ρουμανία, δήλωσαν προχθές Τρίτη αξιωματούχοι στο περιθώριο της συνόδου του NATO στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Η εκπαίδευση πάντως δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι θα παραδοθούν τέτοια μαχητικά, ενώ δεν είναι σαφές ούτε πόσα θα μπορούσαν να σταλούν, ούτε πότε.

