Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας “Cleon” - Βασιλακόπουλος: Τι να προσέξουμε στις ακραίες θερμοκρασίες (βίντεο)

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος δίνει συμβουλές που θα μας βοηθήσουν στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες του καύσωνα "Cleon"

Για το τι πρέπει να προσέχουμε τις ημέρες του καύσωνα "Κλέων" μίλησε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προτείνοντας μέτρα που θα μας βοηθήσουν στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται από την Τετάρτη 12 Ιουλίου και με κορύφωση την Παρασκευή και το Σάββατο.

"Οι ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή μεγάλοι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα οι οποίοι παίρνουν και διάφορα φάρμακα θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι, δεν θα βγουν έξω και θα επικοινωνήσουν με το γιατρό τους μήπως χρειαστεί να αλλάξουν λίγο την δοσολογία αυτές τις μέρες" τόνισε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Ο ίδιος ανέφερε πως "η χρήση του κλιματιστικού προτείνεται στους 25 - 26 βαθμους Κελσίου, ώστε να μην είναι απότομη και η αλλαγή σε περίπτωση που χρειαστεί να βγούμε έξω", ενώ τόνισε πως "βοηθούν και τα συχνά κρύα ντουζ".

Ο κ. Βασιλακόπουλος είπε πως "αν δούμε έναν άνθρωπο στο δρόμο να έχει συμπτώματα θερμικής εξάντλησης θα πρέπει να τον μεταφέρουμε σε μέρος με σκιά, να τους βγάλουμε τα παππούτσια, τα πολλά ρούχα και αν έχει τις αισθήσεις του να πιει νερό και αμέσως νοσοκομείο", ενώ δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει ότι αυτές τις μέρες μας χρειάζονται και τα αδεσποτα ζώα, για αυτό και "ας αφήνουμε λίγο κρύο νερό σε πιλωτές για τα ζωάκια".









