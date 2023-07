Κοινωνία

Τροχαίο - Κατερίνη: Νεκροί σε μετωπική λεωφορείου με ΙΧ

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κατερίνη, όταν τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι κοντά στην Κατερίνη, όταν τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη δυτική παράπλευρο της ΠΑΘΕ, λίγο έξω από την Κατερίνη, με κατεύθυνση προς Αθήνα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Από το Ι.Χ. ανασύρθηκαν νεκροί δύο επιβάτες του αυτοκινήτου. Πρόκειται για τον οδηγό, ηλικίας 71 ετών και τον 64χρονο συνοδηγό.

