Θεσσαλονίκη: Ράπερ καταδικάστηκε για βιασμό ανήλικης

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αποδέχτηκε ότι προχώρησε σε ερωτικές πράξεις με την καταγγέλλουσα, αλλά υποστήριξε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεσή της

Σε κάθειρξη 8 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης 27χρονος ράπερ, επειδή κακοποίησε σεξουαλικά μία 16χρονη, με την οποία είχε αναπτύξει επικοινωνία μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής εφαρμογής.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για βιασμό ανηλίκου, ενώ τον αθώωσε για την πράξη της παράνομης κατακράτησης. Αποφάσισε δε, να του χορηγήσει το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. Μετά την ετυμηγορία των δικαστών επέστρεψε στις φυλακές.

Κατά την κεκλεισμένων των θυρών δίκη, ο κατηγορούμενος φέρεται να αποδέχτηκε ότι προχώρησε σε ερωτικές πράξεις με την καταγγέλλουσα, αλλά υποστήριξε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεσή της.

Η ανήλικη είχε εξεταστεί από παιδοψυχολόγους της ΕΛ.ΑΣ. όπου επιβεβαίωσε την καταγγελία της.

