Τουρκικό ΥΠΕΞ για Κυπριακό: Οι Τουρκοκύπριοι δεν θέλουν ομοσπονδιακή λύση

«Δύο λαούς και δύο κράτη» ζητεί η Άγκυρα εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων εκτοξεύοντας κατηγορίες προς τον ΟΗΕ.

Η ομοσπονδιακή λύση δεν αντανακλά πλέον την κυρίαρχη βούληση των Τουρκοκυπρίων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι είναι αποκομμένο από τις πραγματικότητες. Υποστηρίζει ότι προϋπόθεση για την έναρξη νέας διαδικασίας είναι «να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν ‘δύο χωριστοί λαοί’ και ‘δύο χωριστά κράτη’ στην Κύπρο».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Υποστηρίζουμε πλήρως τη δήλωση του ‘ΥΠΕΞ ΤΔΒΚ σχετικά με την δήλωση τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά τις διαβουλεύσεις του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και του επικεφαλής της αποστολής της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ (UNFICYP) Κόλιν Στιούαρντ, κατά τις οποίες παρουσίασε τις πρόσφατα δημοσιευμένες εκθέσεις τους ΓΓ του ΟΗΕ για την αποστολή καλών υπηρεσιών και την UNFICYP.

Φαίνεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποκομμένο από τις πραγματικότητες, δείχνει ξεκάθαρα, συνεχίζει να επιμένει σε ένα μοντέλο λύσης που έχει δοκιμαστεί και αποτύχει πολλές φορές και από το οποίο η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει αποσύρει την υποστήριξή της. Το γεγονός ότι ο στόχος μιας ομοσπονδιακής λύσης δεν αντανακλά πλέον την κυρίαρχη βούληση του ‘τουρκοκυπριακού λαού’ πρέπει να γίνει κατανοητό από όλα τα μέρη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «αυτή η στάση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που σταδιακά απομακρύνεται από τη βάση των εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τροφοδοτεί την αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, η οποία αγνοεί τον αρχαίο και κύριο συνιδιοκτήτη του νησιού, τους Τουρκοκυπρίους, αντί να προωθεί μια λύση στην Κύπρο. Αναμένουμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να καταλάβει ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν αποσύρει την υποστήριξή τους από το μοντέλο λύσης που συζητήθηκε στο παρελθόν».

«Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη λύση που πρέπει να επιτευχθεί στην Κύπρο πρέπει να αντανακλά τη βούληση των ‘δύο λαών’ του νησιού και δεν μπορεί να επιβληθεί από τρίτους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ καταλήγει αναφέροντας: «Καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να λάβουν υπόψη ότι υπάρχουν ‘δύο χωριστοί λαοί’ και δύο ‘χωριστά κράτη’ στην Κύπρο και να επιβεβαιώσουν τα εγγενή δικαιώματα του ‘τουρκοκυπριακού λαού’, την κυριαρχική του ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς. Υπογραμμίζουμε ότι αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της νέας διαπραγματευτικής διαδικασίας».

