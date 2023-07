Life

Ο easy 97.2 στήριξε το Ίδρυμα Κοινωνικής Μέριμνας Μοσχάτου! (εικόνες)

Ο easy 97.2 παρέα με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, επισκέφτηκαν και στήριξαν έμπρακτα το Ίδρυμα Κοινωνικής Μέριμνας Μοσχάτου!

Μετά την επιτυχημένη STAND UP COMEDY παράσταση της Μαρίας Κωνσταντάκη «Stand Up for Μαρία» στο Comedy Club Λος Άντζελε , το πρωινό δίδυμο, Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης, της εκπομπής «easy breakfast» του ραδιοφωνικού σταθμού easy 97.2 επισκέφθηκε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου.

Πριν λίγο καιρό, η αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγός του easy 97.2,αποδέχτηκε το challenge του ραδιοφωνικού της διδύμου, Στάθη Χριστοφορίδη, στο να ξεπεράσει έναν μεγάλο της φόβο κάνοντας πρώτη φορά STAND UP COMEDY μπροστά σε ζωντανό κοινό! Στο πλαίσιο της διεξαγωγής αυτής της ξεχωριστής παράστασης, οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι αλλά και ο easy 97.2 αποφάσισαν να διαθέσουν τα έσοδα των εισιτηρίων της βραδιάς στη στήριξη της τρίτης ηλικίας της Κοινωνικής Μέριμνας Μοσχάτου.

Το χρηματικό ποσό από τα έσοδα των εισιτηρίων της βραδιάς διατέθηκε για την φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας με την αγορά κλιματιστικών, απαραίτητα για την κάλυψη μιας έκτακτης ανάγκης που προκύπτει λόγω της ζέστης των καλοκαιρινών μηνών που διανύουμε. Ο πρόεδρος της δομής κ. Αναστάσιος Θεοφιλάτος και η γραμματέας του κα. Γλυκερία Καλογεροπούλου, ξενάγησαν την Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη στο «Σπιτικό της Αγάπης», δείχνοντας τους τον χώρο και το «έργο» τους, συζητώντας παράλληλα τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιήσει και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Ο easy 97.2 βρέθηκε για ακόμα μία φορά δίπλα σε ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη.

(Το ραδιοφωνικό δίδυμο της εκπομπής “easy breakfast” του easy 97.2, Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης με τον Αναστάσιο Θεοφιλάτο (Πρόεδρος Κοινωνικής Μέριμνας Μοσχάτου - "Σπιτικό της Αγάπης") και την Γλυκερία Καλογεροπούλου (Γραμματέας Γ' Ηλικίας Κοινωνικής Μέριμνας Μοσχάτου - "Σπιτικό της Αγάπης").

