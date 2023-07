Αθλητικά

Σαχτάρ - ΑΕΚ: Φιλική νίκη με τις “ρεζέρβες” για την Ένωση

Νίκη για δεύτερο φιλικό για την ΑΕΚ που αντιμετώπισε στα "ίσια" τη Σαχτάρ.

Νικηφόρο ήταν και το δεύτερο φιλικό που έδωσε η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ την Πέμπτη (13/7), με τις «ρεζέρβες» της να επικρατούν με 2-0 της β’ ομάδας των Ουκρανών, μισή ώρα μετά το ματς των «μεγάλων» όπου η «Ένωση» συνέτριψε το κλαμπ από το Ντόνετσκ με 5-0. Στο τελευταίο τεστ επί ολλανδικού εδάφους (η «κιτρινόμαυρη» αποστολή επιστρέφει την Παρασκευή 14/7), το οποίο είχε διάρκεια 70 λεπτά, η ΑΕΚ επικράτησε χάρις στα γκολ των Μαχαίρα στο 34’ και Ραντόνια στο 59’.

Παρά το γεγονός πως (και) αυτό το φιλικό «χάλασε» από νωρίς -λόγω της πολύ αυστηρής αποβολής του Γαλανόπουλου στο 9’ για ένα δυνατό μαρκάρισμα- η ΑΕΚ ήταν πολύ ανώτερη στο ματς και θα μπορούσε να οδηγήσει το σκορ σε υψηλότερα επίπεδα, αν ήταν λίγο πιο εύστοχη. Δύο φορές ακυρώθηκαν ως οφσάιντ γκολ του Κοσίδη, ενώ ο ίδιος παίκτης είχε και δύο προσπάθειες στο δοκάρι. Τη δεύτερη φορά, ωστόσο, ο Ραντόνια καιροφυλαχτούσε και πήρε το... ριμπάουντ στο 59’, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 για την ΑΕΚ.

Κίτρινες: Λοσένκο

Αποβολές: 9’ Γαλανόπουλος (απευθείας κόκκινη)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, Γεμπόα, Μήτογλου, Μοχαμάντι, Γαλανόπουλος, Μαχαίρας, Λαμαράνα, Κοσίδης, Φαν Βέερτ (36’ Ραντόνια), Ζίνι (24’ Πήλιος).

