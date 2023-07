Πολιτική

Σπανάκης: Κατάργηση της παρακράτησης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους (βίντεο)

Ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε πως βασικός στόχος του Υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης συνολικά αποτελεί "η ανεργία να πέσει στο 8% σε αυτή την τετραετία".

Ο Βασίλης Σπανάκης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης βρέθηκε το πρωί της Παρασκεύης στο "Καλοκαίρι Μαζί" και μίλησε για τις προτεραιότητες του Υπουργείου του.

"Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει υπουργική απόφαση για την προστασία των εργαζομένων από των καύσωνα" είπε ο Υφυπουργός σχετικά με τις ακραίες θερμοκρασίες στη χώρα μας τα τελεταία εικοσιτετράωρα, τονίζοντας πως "στόχος μας είναι να μην κινδυνεύσει κανένας εργαζόμενος".

Ο κ. Σπανάκης τόνισε πως "για τις μέρες που η θερμοκρασία "χτυπάει κόκκινο" και ξεπερνά σε περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου στις ώρες αιχμής δηλαδή 12 έως 5 για τους εργαζόμενους που κάνουν δουλειές χειρονακτικές ή είναι delivery, προβλέπεται παύση εργασιών", επισημαόνοντας πως "στις περιπτώσεις που οι εργοδότες αγνοήσουν την π΄ροβλεψη αυτή τότε υπάρχει άμεση παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας".

Αναφερόμενος στις επικουρικές συντάξεις και στις καθυστερήσεις στην καταβολή τους ο Υφυπουργός απάντησε πως "αυτή τη στιγμή υπάρχει εκκρεμότητα σε 32.000 συντάξεις, που μέσα στους επόμενους μήνες όμως ο αριθμός αυτός θα μειωθεί πολύ".

Όπως είπε τα μέτρα που αναμένονται για τους συνταξιούχους είναι πολύ σημαντικά, τονίζοντας πως "θα υπάρξει κατάργηση της παρακράτησης του 30% των συνταξιούχων που θέλουν να εργαστούν"

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε και στο ξεπάγωμα της 3ετίας που επίσης αναμένεται στους επόμενους μήνες, ενώ υπογράμμισε πως βασικός στόχος τους αποτελεί "η ανεργία να πέσει στο 8% σε αυτή την τετραετία".

