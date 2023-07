Πολιτική

Περιφερειακές εκλογές: Ποιους στηρίζει η Νέα Δημοκρατία

Οι υποψηφιότητες που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία στις Περιφέρειες στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Οκτωβρίου

Μετά από εισήγηση της επιτροπής εκλογικού αγώνα για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές, και με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία ανακοινώνει ότι θα στηρίξει τους κάτωθι υποψήφιους για τις Περιφέρειες:

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: Χρήστος Μέτιος

Αττικής: Γιώργος Πατούλης

Βορείου Αιγαίου: Αλκιβιάδης Στεφανής

Δυτικής Ελλάδας: Νεκτάριος Φαρμάκης

Δυτικής Μακεδονίας: Γιώργος Κασαπίδης

Ηπείρου: Αλέξανδρος Καχριμάνης

Θεσσαλίας: Κωνσταντίνος Αγοραστός

Ιονίων Νήσων: Ρόδη Κράτσα

Κεντρικής Μακεδονίας: Απόστολος Τζιτζικώστας

Νοτίου Αιγαίου: Γιώργος Χατζημάρκος

Πελοποννήσου: Δημήτριος Πτωχός

Στερεάς Ελλάδας: Φάνης Σπανός

Για την Περιφέρεια Κρήτης, η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Σταύρου Αρναουτάκη.

