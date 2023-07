Κόσμος

Μπελέρης: Απορρίφθηκε η έφεση για την αποφυλάκιση του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα το παρών στη δικαστική αίθουσα έδωσε και ο ίδιος ο δήμαρχος Χιμάρας καθώς και η Πρέσβης της Ελλάδας στα Τίρανα

-







Oλοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά η εξέταση της έφεσης του δημάρχου Χιμάρας Φρέντη Μπελέρη μέσω της οποίας ζητούσε την αποφυλάκισή του με περιοριστικά μέτρα.

Η απόφαση της αλβανικής δικαιοσύνης ήταν για ακόμη μια φορά αρνητική, καθώς ο δικαστής απέρριψε την έφεση και αποφάσισε την μη μεταβολή του μέτρου της προφυλάκισης.

Σήμερα, το παρών στη δικαστική αίθουσα έδωσε και ο ίδιος ο Φρέντη Μπελέρης καθώς και η Πρέσβης της Ελλάδας στα Τίρανα, κα Κωνσταντίνα Καμίτση.

Πλέον ο δήμαρχος της Χιμάρας μετράει 62 ημέρες στη φυλακή με την ανυπόστατη κατηγορία της συνέργειας σε εξαγορά ψήφων.

Οι δικηγόροι του Μπελέρη, όπως και σε κάθε έφεση που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα, ζήτησαν την αποφυλάκισή του με το μέτρο της παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα, μια εξέλιξη που θα έλυνε και τον γόρδιο δεσμό της ορκωμοσίας του ως δημάρχου, όλες όμως οι εφέσεις προσκρούουν στο κούφιο επιχείρημα των δικαστών πως υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του από τη χώρα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι επόμενες νομικές κινήσεις του Μπελέρη θα συνεχιστούν στο ανώτατο δικαστήριο της Αλβανίας.

Πηγή: himara.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τα σιτηρά της Ουκρανίας στην “καρδιά” των συνομιλιών ΟΗΕ - ΕΕ

Ασπαρτάμη: Το πόρισμα του ΠΟΥ για τη γλυκαντική ουσία

Καύσωνας “Cleon”: Ρεκόρ ζέστη Παρασκευή και Σάββατο - Ποιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν