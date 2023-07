Κοινωνία

Ληστείες σε χρηματαποστολές: Χειροπέδες σε μέλη σπείρας με... πλούσια λεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν άτομα που εμπλέκονταν σε ληστείες χρηματαποστολών. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

-

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας λήστευαν χρηματαποστολές κατά το χρόνο που πραγματοποιούνταν ανεφοδιασμοί σε ΑΤΜ στην Αττική.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Άνω Λιόσια, Μεταμόρφωση και Μελίσσια, κατά την οποία συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ληστεία κατά συναυτουργία, απείθεια καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, όπλα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από τα μέσα του Φεβρουαρίου, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την διάπραξη ληστειών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενεργούσαν με διακριτούς ρόλους (φυσικοί αυτουργοί, τσιλιαδόροι κλπ), ενώ στόχος τους ήταν κυρίως καταστήματα ή χώροι στα οποίους υπήρχαν εγκατεστημένα ΑΤΜ.

Μάλιστα, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, κατά τη διάπραξη της ληστείας, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, φορούσαν γάντια και έφεραν πιστόλια με τα οποία ακινητοποιούσαν τον υπάλληλο των χρηματαποστολών, ενώ για τη μετάβαση και τη διαφυγή τους χρησιμοποιούσαν μοτοσικλέτα με την οποία στη συνέχεια μετέβαιναν σε αποθηκευτικό χώρο-ορμητήριο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια καθώς και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8 χάπια,

3 αυτοκίνητα και δίκυκλη μοτοσικλέτα,

πιστόλι, 2 γεμιστήρες, 35 φυσίγγια,

είδη ρουχισμού που φορούσαν την ημέρα της ληστείας και

11.250 ευρώ.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχει εξιχνιαστεί περίπτωση ληστείας, στις 15-03-2023 στα Σεπόλια, όπου έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και με την απειλή πιστολιών, αφαίρεσαν 150.000 ευρώ την στιγμή ανεφοδιασμού ΑΤΜ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Ανατροπή για τον θάνατο της 16χρονης

Ασπαρτάμη: Το πόρισμα του ΠΟΥ για τη γλυκαντική ουσία

Λάρισα: Μεγάλη φωτιά στον Τύρναβο