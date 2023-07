Αθλητικά

Η Αγία Παρασκευή αποκτά κολυμβητήριο μετά από 35 χρόνια! (εικόνες)

Την αποπεράτωση του κολυμβητηρίου της Αγίας Παρασκευής αναλαμβάνει η Περιφέρεια. Το έργο είναι στάσιμο για 35 χρόνια.

Το «πράσινο» φως για την άμεση έναρξη των εργασιών αποπεράτωσης του δημοτικού κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής δόθηκε σήμερα με την υπογραφή τής σύμβασης από τον δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη. Το έργο θα υλοποιηθεί με χρηματοδοτική στήριξη, ύψους 2 εκατ. ευρώ (συνολικός προϋπολογισμός 6.5 εκατ.), από πλευράς Περιφέρειας ποσό που ήδη έχει δεσμευθεί στον προϋπολογισμό της για το 2024.

Παρόντες στην υπογραφή ήταν επίσης οι αντιπεριφερειάρχες Βόρειου Τομέα Λουκία Κεφαλογιάννη, Πολιτισμού Βασίλης Γιαννακόπουλος, Υγείας Γιάννης Κεχρής, οι υποψήφιοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Η επανεκκίνηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από 35 χρόνια στασιμότητας, διακοπής, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν στον φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, στους τοίχους πληρώσεως και τμήμα των επιχρισμάτων. Στις υπολειπόμενες εργασίες προβλέπεται και η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω εγκατάστασης συμπαραγωγής ηλεκτρισμού- θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού.

Σε δηλώσεις που ακλούθησαν ο περιφερειάρχης αναφερόμενος στην πολυετή διακοπή του έργου επισήμανε: «Μετά από δεκαετίες στασιμότητας, το δημοτικό κολυμβητήριο Αγ. Παρασκευής γίνεται πραγματικότητα. Από την αρχή της θητείας μας δεσμευθήκαμε πως θα δώσουμε λύση σε δύο βασικές εκκρεμότητες στον Δήμο. Στην αποπεράτωση του δημοτικού κολυμβητηρίου και στην ανέγερση του νέου Δημαρχείου της πόλης. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας καταφέραμε, σε συνεργασία και με τον άξιο δήμαρχο Β. Ζορμπά, να βάλουμε και τα δύο αυτά έργα που χρόνιζαν, σε τροχιά υλοποίησης. Έτσι θα συνεχίσουμε. Με ορατά έργα και όχι λόγια, θα μείνουμε πιστοί στο όραμα μας να αλλάξουμε την Αττική, δίνοντας λύσεις σε προβλήματα δεκαετιών και βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών, με σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές».

Ο δήμαρχος Αγ. Παρασκευής εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη θετική εξέλιξη λέγοντας: «Μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πολλών προβλημάτων και αντιπαραθέσεων ήρθε ή ώρα να γίνει κάτι σπουδαίο για την πόλη μας. Το έργο αυτό είναι τεράστιας σημασίας. Όχι μόνο αθλητικής, αλλά και κοινωνικής. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους συνετέλεσαν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ιδιαίτερα τον Γιώργο Πατούλη και την Περιφέρεια Αττικής που για μία ακόμα φορά απέδειξε στην πράξη πως στηρίζει την πόλη μας. Όχι με λόγια. Αλλά με έργα. Με πράξεις. Δεσμεύοντας στον προυπολογισμό της Περιφέρειας για το 2024, 2.000.000 ευρώ. Και αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζουμε όλοι».

