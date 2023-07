Αθλητικά

ΠΑΟ και Παπαγιάννης πήραν “διαζύγιο”

Εκτός του ρόστερ του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Παπαγιάννης. Το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Οι δρόμοι του Γιώργου Παπαγιάννη και του Παναθηναϊκού χώρισαν οριστικά. Ο διεθνής σέντερ ενημέρωση τους «πράσινους» ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φενερμπαχτσέ.

Ο Παπαγιάννης ήταν εδώ και εβδομάδες σε διαπραγματεύσεις με τόσο τον Παναθηναϊκό, όσο και την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να προσπαθούν να τον αποκτήσουν. Τελικά οι Τούρκοι υπερίσχυσαν και πλέον ο Παπαγιάννης αποτελεί παρελθόν μετά από πέντε χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός πλέον κινείται για την απόκτηση σέντερ και επιθυμούν να το κλείσουν άμεσα το θέμα.

