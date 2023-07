Οικονομία

Ecofin - Χατζηδάκης: Ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας προς όφελος των Ελλήνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία στο Ecofin.

-

«Η Ελλάδα θα παραμείνει στο δρόμο της δημοσιονομικής σταθερότητας και θα προχωρήσει με αποφασιστικότητα τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν» τόνισε από τις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος συμμετείχε χθες και σήμερα στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin.

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βασιζόμενη στην πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια θα παραμείνει στο δρόμο της δημοσιονομικής σταθερότητας και θα προχωρήσει με αποφασιστικότητα τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που πρέπει να ολοκληρωθούν, εστιάζοντας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: «μετά το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών έχουμε μπροστά μας ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούμε προς όφελος των Ελλήνων πολιτών» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Επίσης δεσμεύτηκε ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στις συζητήσεις που διεξάγονται για την αναθεώρηση των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης, επιδιώκοντας την επίτευξη μιας ισορροπημένης συμφωνίας που θα διασφαλίζει το περιορισμό των ελλειμάτων και του δημόσιου χρέους, χωρίς να υπονομεύεται η ανάπτυξη της οικονομίας των κρατών μελών.

Επιπλέον, ο Κ. Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«H Ελλάδα έχει πάψει πλέον να αποτελεί το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και όλοι μιλούν θετικά για την πρόοδο της χώρας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Παρουσίασα τις προτεραιότητες της οικονομικής μας πολιτικής και κατέστησα σαφή την δέσμευση μας για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με στόχο μια ακόμα πιο δυναμική, παραγωγική και εξαγωγική ελληνική οικονομία που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε κανένας να μην μένει πίσω. Όσον αφορά την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων πάγια θέση μας είναι ότι η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι απολύτως αναγκαία, αλλά δεν θα πρέπει να υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη ευελιξία για την αντιμετώπιση εξωγενών κρίσεων, όπως αυτές που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια».

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Eurogroup συζητήθηκε ο δημοσιονομικός προσανατολισμός της Ευρωζώνης για το 2024. Οι Υπουργοί συζήτησαν το θέμα της προετοιμασίας των εθνικών προϋπολογισμών του επόμενου έτους και υιοθέτησαν σχετική Κοινή Δήλωση. Ο κ. Χατζηδάκης στην παρέμβασή του, επεσήμανε την ανάγκη η επιδίωξη της δημοσιονομικής σταθερότητας να μην υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και να υπάρχει η αναγκαία ευελιξία για την αντιμετώπιση τυχόν νέων εξωγενών κρίσεων .

Κατά τη συζήτηση για το διεθνή ρόλο του ευρώ, παρουσιάστηκε έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην οποία αναδεικνύεται η ανθεκτικότητα που επέδειξε το ευρώ ως διεθνές νόμισμα, καθώς το ευρώ αύξησε τη διεθνή επιρροή του παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα ευρήματα της έκθεσης ενώ δήλωσε ότι η εμβάθυνση της συνεργασίας σε θέματα κεφαλαιαγοράς και η προώθηση της τραπεζικής ενοποίησης θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το διεθνή ρόλο του ευρώ, προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας και των ευρωπαίων πολιτών.

Στη συζήτηση για το ψηφιακό ευρώ, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με το φυσικό χρήμα, προσαρμόζοντας την οικονομία στις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής και διευκολύνοντας τόσο τους καταναλωτές, όσο και τις επιχειρήσεις στις καθημερινές τους συναλλαγές. Ο Υπουργός σημείωσε όμως ότι πρέπει προτού προχωρήσουν οι όποιες σχετικές αποφάσεις να γίνει όλη η αναγκαία προετοιμασία σε πολιτικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο ώστε η σχετική εξέλιξη να προχωρήσει πάνω σε σταθερό έδαφος.

Στη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, παρουσιάστηκε δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία επιδιώκεται η απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και η αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο κ. Χατζηδάκης χαιρέτησε την πρωτοβουλία την οποία χαρακτήρισε απολύτως αναγκαία και δήλωσε ότι η Ελλάδα θα εξετάσει με προσοχή όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων ο κ. Χατζηδάκης πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, Κρίστιαν Λίντνερ, τον Κύπριο Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βλάντις Ντομπρόβσκις, τον Επίτροπο Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, τον Επίτροπο Προϋπολογισμού, Γιοχάνες Χαν, την Επίτροπο για τη Συνοχή, Ελίζα Φερέιρα, τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Πιερ Γκραμένια και άλλους ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά: Μητσοτάκης - Ερντογάν προκαλούν αντιδράσεις για Δυτική Θράκη και Αιγαίο

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Από τι πέθανε η κόρη του “Βασιλιά”

ΠΑΟ και Παπαγιάννης πήραν “διαζύγιο”