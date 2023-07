Πολιτική

Διπλωματικές πηγές για Θράκη: Μητσοτάκης - Ερντογάν μίλησαν, αλλά δεν... συζήτησαν για την μειονότητα

Διεκρινίσεις απο διπλωματικές πηγές για τις αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, στον απόηχο των "πυρών" της αντιπολίτευσης.

Στη συζήτηση που έλαβε χώρα μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής αντιπροσωπείας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας, οι δύο πλευρές έθεσαν διάφορα θέματα.

Μεταξύ αυτών, ο Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε και το ζήτημα των παρεμβάσεων του τουρκικού προξενείου στη Ροδόπη κατά την πρόσφατη προεκλογική περίοδο, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Σε σχέση με το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που διαχρονικά θέτει η τουρκική πλευρά, υπογραμμίζουν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός ουδέποτε συζήτησε ή αποδέχτηκε συζήτηση για θέματα που αφορούν Έλληνες πολίτες και κυριαρχικά θέματα της χώρας.

«Ας μην ανησυχεί, συνεπώς, η αξιωματική αντιπολίτευση. Η εξωτερική πολιτική βρίσκεται σε ασφαλή χέρια» τονίζουν.

