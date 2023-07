Κοινωνία

Missing alert για εξαφάνιση 51χρονου

Τι αναφέρει "Το Χαμόγελου του Παιδιού" για τον άνδρα, που αγνοείται. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 51χρονου από τον Πειριά.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Στις 6 Ιουλίου 2023, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Καμινίων, Πειραιά ο Σπύρος Πατηνιώτης, 51 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 15/07/2023 για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Σπύρου Πατηνιώτη κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σπύρος Πατηνιώτης έχει ύψος 1,85μ., είναι αδύνατος , έχει μαύρα μαλλιά και μπλε μάτια. Φορούσε μία γκρι αμάνικη μπλούζα, παντελόνι τζιν, αθλητικά παπούτσια με κίτρινες λεπτομέρειες, ένα μαύρο τσαντάκι ώμου και ακουστικά βαρηκοΐας .

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

