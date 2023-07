Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Αγραβάνης τέλος

Δεν συνεχίζουν Παναθηναϊκός και Αγραβάνης τη συνεργασία τους.

Τον νέο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Δημήτρης Αγραβάνης, καθώς δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό.

Η διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον Έλληνα διεθνή πάουερ φόργουορντ πως ο Εργκίν Αταμάν δεν τον υπολογίζει για τη νέα αγωνιστική περίοδο στα σχέδιά του.

Στο συμβόλαιο ανάμεσα στον Αγαβάνη και τους «πράσινους» υπήρχε οψιόν ανανέωσης για μία ακόμη σεζόν από πλευράς Παναθηναϊκού, αλλά αυτή δεν θα ενεργοποιηθεί από το «τριφύλλι».

