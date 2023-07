Κόσμος

Χαντέ Φιράτ: Στον ΑΝΤ1 η δημοσιογράφος που μίλησε με τον Ερντογάν μέσω βιντεοκλήσης και έβγαλε selfie με τον Μητσοτάκη

Η δημοσιογράφος που πήρε την ιστορική συνέντευξη από τον Ερντογάν τη νύχτα του πραξικοπήματος και έβγαλε selfie με τον Μητσοτάκη στο Βίλινιους αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Η Χαντέ Φιράτ, η δημοσιογράφος που με τη συνέντευξή που πήρε από τον Ερντογάν μέσω κινητού τηλεφώνου τη νύχτα του πραξικοπήματος και άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, και τον περσινό Ιούνιο καλούσε τους συμπατριώτες της να μποϊκοτάρουν τα ελληνικά νησιά επειδή είναι στρατιωτικοποιημένα, ανακαλύπτει τώρα την αξία της ελληνοτουρκικής φιλίας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την Άννα Ανδρέου.

«Η Ελλάδα είναι μια πολύ όμορφη χώρα, η Τουρκία είναι μια πολύ όμορφη χώρα, είναι απαραίτητο να εκτιμήσουμε και τα δύο, να εκτιμήσουμε αυτή τη φιλία», δήλωσε η παρουσιάστρια του CNN Turk.

Έχει παρακολουθήσει από κοντά τα σκαμπανεβάσματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που ενώνουν τους δύο λαούς είναι πιο πολλά από εκείνα που τους χωρίζουν.

«Είμαι μάρτυρας όλων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έκαναν ζιγκ-ζαγκ, και τις περιόδους που χόρευαν μαζί συρτάκι. Στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να συμβεί είναι οι δύο χώρες και στις δύο πλευρές του Αιγαίου να ζουν σε φιλία. Όταν το κοιτάξεις, μοιάζουμε πολύ μεταξύ μας. Το φαγητό που τρώμε και τα τραγούδια που τραγουδάμε είναι τα ίδια όπως και η κουλτούρα μας», είπε η Χαντέ Φιράτ.

Στην τελευταία της αποστολή στο Βίλνιους, ως επικεφαλής του γραφείου Άγκυρας της Χουριέτ, κατέγραψε τη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δύο ηγετών κι έπεισε τον Έλληνα πρωθυπουργό για μια selfie που σχολιάστηκε.

«’Μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία;’ είπα. Στην αρχή δίστασε, αλλά μετά είπε ‘Εντάξει’ και βγάλαμε τη selfie. Νομίζω ότι ήταν αρκετά καλό. Αν και έχει γίνει θέμα τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα, καλό είναι να βγάζετε φωτογραφία, είναι καλό να είμαστε μαζί», είπε σχετικά.

Για την πλειονότητα των τουρκικών Μέσων Ενημέρωσης, από την περίοδο των κρίσεων και των απειλών φαίνεται ότι περάσαμε στην περίοδο της επαναπροσέγγισης και των selfie.

