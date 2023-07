Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: “Κλείδωσαν” οι τέσσερις “μονομάχοι” για την ηγεσία

Οι τέσσερις υποψήφιοι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τα μηνύματά τους από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Του Γιάννη Τσακίρη

Κλείδωσαν οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή στον ΣΥΡΙΖΑ με 4 στελέχη να δηλώνουν το παρόν στην κούρσα της ηγεσίας.

Μετά την Έφη Αχτσιόγλου και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, την υποψηφιότητα του ανακοίνωσε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής και ο Νίκος Παππάς ενώ την έκπληξη έκανε ο Στέφανος Τζουμάκας.

Ο Στέφανος Τζουμακας ξάφνιασε τους πάντες όταν ενημέρωσε το Προεδρείο της ΚΟ ότι θα διεκδικήσει και εκείνος την ηγεσία του κόμματος. «Κινήθηκα θεσμικά ανακοινώνοντας την υποψηφιότητα από την Κεντρική Επιτροπή και δεν έκανα δημόσιες σχέσεις ανακοινώνοντας το τις προηγούμενες μέρες», δήλωσε στη συνέχεια.

Το λόγο από τους υποψήφιους πήρε πρώτη η Έφη Αχτσιόγλου που χαρακτήρισε «αδειανό πουκάμισο» την συζήτηση για στροφή προς τα Αριστερά ή προς το Κέντρο, ενώ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις εσωκομματικές διαδικασίες

«Είναι υποχρέωση μας να εμπνεύσουμε ξανά έναν κόσμο προοδευτικό, έναν κόσμο που έρχεται από την αριστερά και έχει ανάγκη να δει το δικό μας πρόσωπο να είναι δημιουργικό. Να ασκήσουμε δημιουργική αντιπολίτευση σήμερα για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε κυβερνητική τροχιά την επόμενη μέρα. Και για να το κάνουμε αυτό θεωρώ ότι χρειαζόμαστε έναν ΣΥΡΙΖΑ σύγχρονο, μεθοδικό», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, από την πλευρά του είπε πως, «η δεξιά και ο Μητσοτάκης θέλουν να ξεμπερδέψουν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν να είναι παρένθεση. Δεν θα τους κάνουμε το χατίρι Θα τους διαψεύσουμε όλοι μαζί να είναι σίγουροι».

Παύλος Πολάκης και Διονύσης Τεμπονέρας ζήτησαν να μετατεθούν το συνέδριο και η εκλογή ηγεσίας μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές αφήνοντας ανοιχτό σε αυτήν την περίπτωση το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιοι.

«Εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος σε fast track διαδικασίες και lifestyle», είπε ο Παύλος Πολάκης, ενώ ο Διονύσης Τεμπονέρας επανέλαβε ότι, «πρέπει να μετατεθούν οι διαδικασίες για τον Νοέμβριο μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές».

Η διήμερη κεντρική επιτροπή ολοκληρώνεται αύριο με την ψηφοφορία για τον οδικό χάρτη εκλογής της ηγεσίας.

