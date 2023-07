Οικονομία

ΑΑΔΕ: Λουκέτα σε beach bar - Το ένα “έκρυψε” τζίρο 108000 ευρώ

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σφράγισαν επιχειρήσεις σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Σε μία περίπτωση, σε μια ώρα εκτελέστηκαν δεκάδες παραγγελίες χωρίς ούτε μία απόδειξη.

(εικόνα αρχείου)

Λουκέτα σε δύο beach bar στις Σποράδες και στην Θάσο έβαλαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ, που εντόπισαν άλλες δύο περιπτώσεις φοροδιαφυγής

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διαπίστωσαν ότι είτε δεν έκοβαν αποδείξεις στους πελάτες τους είτε να μην τις διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ.

Το ένα κατάστημα βρίσκεται στις Σποράδες και σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι είχε κρύψει τζίρο 108.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στις περίπου 5.000 αποδείξεις λιανικής πώλησης που δεν είχαν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ, ενώ κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις για την ενοικίαση των ομπρελών στην παραλία.

Οι ελεγκτές σφράγισαν την επιχείρηση για 48 ώρες και πλέον ελέγχουν σε βάθος χρόνου το σύνολο της δραστηριότητάς της, για να διαπιστωθεί το συνολικό ποσό της φοροδιαφυγής, από το οποίο θα προκύψει και το τελικό πρόστιμο.

Η δεύτερη επιχείρηση βρίσκεται στην Θάσο και σε αυτήν οι ελεγκτές, υποδυόμενοι τους πελάτες έμειναν περίπου μία ώρα πριν αποκαλύψουν την ταυτότητα τους. Στο διάστημα αυτό, εξυπηρετήθηκαν 88 πελάτες, όμως δεν κόπηκε ούτε μία απόδειξη για τον συνολικό τζίρο των 880 ευρώ που μπήκε στο συρτάτι της ταμειακής μηχανής.

Όπως και στην περίπτωση των Σποράδων, μαζί με το 48ωρο λουκέτο στην επιχείρηση, οι ελεγκτές ερευνούν τα φορολογικά δεδομένα της σε βάθος ετών για να ανακαλύψουν το εύρος της φοροδιαφυγής.

