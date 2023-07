Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Σπίρτζης παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία

Η δήλωση παραίτησης του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ.

Την παραίτηση του από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος ανακοίνωσε κατά την τοποθέτηση του στην κλειστή συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο Χρήστος Σπίρτζης, όπως είχε προαναγγείλει εδώ και δύο εβδομάδες ότι θα κάνει.

«Όποιος μετείχε σε κορυφαίο όργανο, ακόμη κι αν δεν αισθάνεται ότι έχει συμβάλει στην ήττα, ακόμη και αν οι περισσότεροι, ποτέ δεν ερωτήθηκαν ή δεν συμμετείχαν σε κρίσιμες αποφάσεις των πραγματικών οργάνων οφείλει να παραιτηθεί, για λόγους ευθιξίας, μετά από το αποτέλεσμα που είχαμε. Να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ένα κόμμα αξιωματούχων, ούτε ένα κόμμα εσωτερικών διευθετήσεων κομματικών θέσεων και άλλων τινών», είπε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Σπίρτζης πρότεινε τη διεξαγωγή διαρκούς συνεδρίου, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές -με προσυνεδριακές διαδικασίες συζήτησης την ανάλυση των αιτιών της στρατηγικής ήττας του προοδευτικού κόσμου, των πολιτικών προτάσεων των υποψηφίων Προέδρων, την πιθανή αλλαγή καταστατικών προβλέψεων, όπως της ταυτότητας του κόμματος μας, την σύνταξη ενός ελπιδοφόρου οραματικού σχεδίου προοδευτικής διακυβέρνησης, με ξεκάθαρες προτάσεις- και στη συνέχεια εκλογή Προέδρου. Πρότεινε, εφόσον εγκριθεί αυτή η πρόταση, να υπάρξει άμεση εκλογή νέων οργάνων από την Κ.Ε.

Ανέφερε ότι «οι διαδικασίες του διαρκούς συνεδρίου, στις 26 Αυγούστου και η εκλογή σε λίγες ημέρες Προέδρου, απευθύνεται στο εναπομείναν εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όχι στην κοινωνία, όχι στα 170.000 μέλη. Και θα είναι η πρώτη ήττα μας». Είπε ότι «οι πολιτικές προτείνονται και εφαρμόζονται από τα πρόσωπα που τις πιστεύουν, που το δείχνει η ως σήμερα πορεία και στάση τους. Από αυτά τα πρόσωπα μπορούν και να εφαρμοστούν. Δεν είναι άλλο θέμα οι πολιτικές και άλλο τα πρόσωπα…». Ανέφερε ότι δεν θα μετέχει «σε διαδικασίες, εκλογής Προέδρου, με προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα, χωρίς να απευθυνθούμε στην κοινωνία, χωρίς να βρούμε την πολιτική συνεκτική ουσία, μετά την αποχώρηση του Αλέξη, περιμένοντας τις πολιτικές διαδικασίες του κόμματος μας».





Στην τοποθέτηση του ο κ. Σπίρτζης πρότεινε, μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει πρωτοβουλίες «για την συνεργασία και την ένωση του Ευρωπαϊκού κόμματος της Αριστεράς, με το κόμμα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και αν δεν αποδώσουν αυτές οι πρωτοβουλίες να ενταχθούμε στο PES». Είπε ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι θέσεις του κόμματος για τα εθνικά, για τη φορολόγηση και το ασφαλιστικό.

