Υγεία - Περιβάλλον

Ιθάκη: “Χιονισμένο” το Άτοκο λόγω εντυπωσιακού φαινομένου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο που έκανε το βραχώδες νησί να μοιάζει χιονισμένο.

-

Εντυπωσιάζει το σπάνιο φαινόμενο που καταγράφηκε την περασμένη Παρασκευή στο βραχώδες νησί Άτοκο, που ανήκει στην Ιθάκη και είναι μέλος Natura 2000.

Το νησάκι, παρά το ότι Ιούλιος μοιάζει χιονισμένο και αυτό οφείλεται σε καιρικό φαινόμενο.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή της ομάδας Weather Station Ithaca-Greece και ερασιτέχνη μετεωρολόγο Λουκά Αναγνωστάτο από την Ιθάκη, παρόμοιες εικόνες εμφανίστηκαν και στην παραλία Αφάλες στα βόρεια της Ιθάκης.

Με βάση τα δεδομένα που συγκέντρωσε ο Λουκάς Αναγνωστάτος, την ίδια στιγμή η θερμοκρασία στα βόρεια της Ιθάκης ήταν 27,6 βαθμοί Κελσίου με 87% υγρασία και στα νότια 34,6 βαθμοί Κελσίου με 19% υγρασία.

Πρόκειται για θαλάσσια ομίχλη ονόματι «Ομίχλη Εξάτμισης» ή «Θαλάσσιος Καπνός» που σχηματίζεται στην επιφάνεια της θάλασσας, όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι χαμηλή και συγχρόνως υπάρχει μεγάλη, σχετικά θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ αέρα και θάλασσας.

Το φαινόμενο της θαλάσσιας ομίχλης εκδηλώνεται κυρίως την άνοιξη ή το καλοκαίρι, καθώς τότε μεγιστοποιείται η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της ξηράς και της επιφάνειας της θάλασσας. Ο τύπος αυτός της ομίχλης παρατηρείται, συνήθως, στις θάλασσες, λίμνες και ποτάμια των μεγάλων γεωγραφικών πλατών και στις αρκτικές επίσης θάλασσες (arctic sea smoke).

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Τζέιν Μπίρκιν

Θεσσαλονίκη: Άνδρας πέθανε μέσα σε πισίνα (εικόνες)

Κοζάνη: 18χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με διαρρήκτες μέσα στο σπίτι της