Αργεντινή: Η Ρίβερ Πλέιτ πρωταθλήτρια

Το 36ο πρωτάθλημά της κατέκτησε η Ρίβερ Πλέι, με τα πανηγύρια να μην έχουν...τέλος.

Η Ρίβερ Πλέιτ κατέκτησε τον τίτλο στην Αργεντινή και έφθασε στους 36 τίτλους στην ιστορία της. Η ομάδα του Μπουένος Αϊρες νίκησε με 3-1 την Εστουδιάντες στο γήπεδο της και πανηγύρισε τον τίτλο στο κατάμεστο «Μονιμεντάλ», στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Liga Profesional Αργεντινής.

Η ομάδα του Μάρτιν Ντεμικέλις θα μπορούσε να είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα από την περασμένη αγωνιστική, αλλά έμεινε στο 0-0 εκτός έδρας με τη Σαν Λορένσο.

Ετσι σήμερα νίκησε την Εστουδιάντες και χιλιάδες φίλοι κατέκλυσαν το κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας για να πανηγυρίσουν την επιτυχία της αγαπημένης τους ομάδας.

