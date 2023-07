Παράξενα

Γάμος στον Βόλο: Έριξαν ρύζι με εκσκαφέα σε νιόπαντρο ζευγάρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αξέχαστες εικόνες για το ζευγάρι που «λούστηκε» στην κυριολεξία από ρύζι, που έπεσε πάνω τους με «δαγκάνα».

-

Μετά τη Λακωνία, τώρα και στον Βόλο ένα ζευγάρι δέχθηκε «τόνους» ρυζιού, βγαίνοντας από την εκκλησία, όπου έγινε ο γάμος του.

Το περιστατικό έγινε στον Άγιο Γεώργιο Νέας Αγχιάλου, στον Βόλο, όταν το νιόπαντρο ζευγάρι βγήκε από την εκκλησία.

Φίλοι και συγγενείς που ήταν έξω από το ναό, αντί να τους πετάξουν το ρύζι με τα χέρια, το είδαν να πέφτει πάνω στο ζευγάρι από τη «δαγκάνα» χωματουργικού μηχανήματος.

Οι νιόπαντροι φαίνεται πως ευχαριστήθηκαν την έκπληξη που έκαναν στο γαμπρό οι συνάδελφοί του, ιδιοκτήτες και χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων, ενώ αν εξαρτάται από την ποσότητα, φαίνεται πως ο γάμος σίγουρα θα…ριζώσει.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νότια Κορέα: Φονικές πλημμύρες - 8 νεκροί σε υπόγεια σήραγγα (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: “κλείδωσε” η ημερομηνία εκλογής αρχηγού

Αργεντινή: Η Ρίβερ Πλέιτ πρωταθλήτρια