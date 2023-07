Παράξενα

Λευκάδα: 4χρονος κατάπιε δύο σφήκες - Με περιπολικό πήγε στο νοσοκομείο

Περιπέτεια για το αγοράκι και την οικογένεια του. Χωρίς να το καταλάβει το παιδί κατάπιε δύο σφήκες με την πορτοκαλάδα που έπινε…

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένα 4χρονο αγοράκι και η οικογένεια του, καθώς το παιδί κατάπιε δύο σφήκες σε παραλία της Λευκάδας.



Το περιστατικό συνέβη στην παραλία του Μικρού Γιαλού, όταν ο 4χρονος έπινε μία πορτοκαλάδα και χωρίς να το καταλάβει κατάπιε και δύο σφήκες, οι οποίες τον τσίμπησαν στον λαιμό.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για την άμεση μεταφορά του αγοριού στο νοσοκομείο. Περιπολικό της αστυνομίας έσπευσε στην παραλία, παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε μαζί με τους γονείς του με ασφάλεια στο νοσοκομείο, σώζοντάς του την ζωή.

Η μητέρα του μικρού Αναστάση έσπευσε να ευχαριστήσει τους αστυνομικούς για την βοήθεια που τους προσέφεραν.

