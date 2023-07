Υγεία - Περιβάλλον

Γαστρικός δακτύλιος: ελεύθερος ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο 14χρονης

Αντιμέτωπος με σειρά ποινικών διώξεων ειναι ο ιατρός, ο οποιίος απολογήθηκε για τον θάνατο της κόρης του ιερέα, η υπόθεση της οποίας συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ελεύθερος, υπό τον όρο της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ, αφέθηκε, μετά την απολογία του σε ανακριτή, ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή Θεσσαλονίκης, ύστερα από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου, τον Ιούνιο του 2021, σε ιδιωτική κλινική.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, πράξη την οποία ο κατηγορούμενος - γενικός χειρουργός αρνήθηκε. Όπως έγινε γνωστό, στην απολογία του, τόνισε ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, ενώ επικαλέστηκε την εμπειρία του σε τέτοιους είδους επεμβάσεις, τονίζοντας ότι έχει συμμετάσχει σε πάνω από 3.000 χειρουργεία.

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση ο ίδιος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της πλαστογραφίας και της υπεξαγωγής εγγράφου, σε βαθμό πλημμελήματος. Η πρώτη, κατά το κατηγορητήριο, συνδέεται με την υπογραφή της ανήλικης ενόψει του χειρουργείου την οποία φέρεται να πλαστογράφησε, ενώ η δεύτερη με το οπτικό υλικό (βίντεο) από την επέμβαση, όταν αυτό ζητήθηκε από τους γονείς της 14χρονης ενόψει της προσφυγής τους στην Ποινική Δικαιοσύνη. Και για τα δύο αυτά αδικήματα, απολογούμενος ισχυρίστηκε πως είναι αθώος.

Ο ίδιος γιατρός είχε καταδικαστεί τον Μάιο του 2022 από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 4 ετών (προς 5 ευρώ/ημερησίως) για τον θάνατο ενός 24χρονου από την Κεραμωτή Καβάλας, κατόπιν ανάλογου χειρουργείου, ενώ για παρόμοια υπόθεση - με θάνατο μίας 42χρονης - προηγήθηκε καταδίκη του σε φυλάκιση 3 ετών, με αναστολή, ποινή η οποία κατέστη ήδη αμετάκλητη.

Για την παραπομπή του ή μη σε δίκη για την υπόθεση της ανήλικης Γεωργίας θα αποφασίσει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο με βούλευμα που θα εκδώσει.

