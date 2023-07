Life

Η Λίντσεϊ Λόχαν έγινε μανούλα (εικόνες)

Πως ονομάζεται το πρώτο παιδί της Λίντσεϊ Λόχαν. Τι δήλωσε εκπρόσωπος της για το χαρμόσυνο γεγονός. Τι της ευχήθηκε η "κινηματογραφική μητέρα" της, Τζέιμι Λι Κέρτις.

Η διάσημη ηθοποιός Λίντσεϊ Λόχαν (Lindsay Lohan) έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί της.

«Η Λίντσεϊ Λόχαν και ο σύζυγός της, Μπάντερ Σάμαs (Bader Shammas), καλωσόρισαν ένα όμορφο, υγιές αγοράκι με το όνομα "Λουάι". Όλη η οικογένεια είναι ενθουσιασμένη», ανέφερε σε δήλωσή του στο ΑP εκπρόσωπος του ζευγαριού.

Σύμφωνα με το Page Six, η Λόχαν γέννησε στο Ντουμπάι, εκεί όπου ζει τα τελευταία χρόνια με τον σύζυγό της. H ακριβής ημερομηνία γέννησης του μωρού δεν έχει δημοσιοποιηθεί ενώ το όνομα «Λουάι» σημαίνει «ασπίδα» ή «προστάτης» στα αραβικά.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στο προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram γράφοντας στη λεζάντα: «Μαγική Δευτέρα! Η κινηματογραφική κόρη μου μόλις με έκανε "γιαγιά". Ευχές στη Λίντσεϊ και τον Μπάντερ για τη γέννηση του Λουάι!». Την ανάρτηση συνόδευσε με ένα στιγμιότυπο του 2003 όταν πρωταγωνιστούσαν ως μητέρα και κόρη στο ριμέικ της κωμωδίας «Freaky Friday».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Σημειώνεται, ότι η Λόχαν και ο σύζυγός της παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα στις 3 Aπριλίου του 2022, με την ηθοποιό να ανακοινώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εγκυμοσύνη της τον Μάρτιο του 2023. Τον περασμένο χρόνο, μετά από δέκα χρόνια απουσίας από το σινεμά, η Λόχαν πρωταγωνίστησε στην ταινία του Netflix «Falling for Christmas» και στη ρομαντική κωμωδία «Irish Wish».

