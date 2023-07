Κοινωνία

Φωτιές σε Μάνδρα, Δερβενοχώρια και Λουτράκι: ανεξέλεγκτα μέτωπα, αναζωπυρώσεις και εκκενώσεις (εικόνες)

Δραματικές εικόνες στα πύρινα μέτωπα. Εκκενώσεις οικισμών και μάχη με τις φλόγες.

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά στα Δερβενοχώρια, ενώ η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου δεν έχει ελεγχθεί ακόμη, ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Όπως είπε για την πυρκαγιά που μαίνεται από χθες στα Δερβενοχώρια, έχουν διαπιστωθεί ζημιές και οι πυροσβέστες σε συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν απεγκλωβισμούς σε αρκετές περιπτώσεις.

Οι σημαντικότερες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα και χρειάστηκαν να επιχειρήσουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και πλέον έχουν ελεγχθεί, όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης, ήταν στην Ηρακλειά Ηλείας, στο Δαφνί Αττικής (η μία πλησίον του οικισμού Αφαία και η δεύτερη πλησίον της Λεωφόρου Αθηνών, που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα) στην Καλλονή Λέσβου, στη Γαλήνη Λάρισας σε υπολείμματα καλλιεργειών, στη Χρυσοκελλαριά Μεσσηνίας καθώς επίσης στο Σέσκλο Μαγνησίας.

«Στις περισσότερες πυρκαγιές παρέχουν συνδρομή πολλοί συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας», σημείωσε ο κ. Βαθρακογιάννης και υπογράμμισε ότι «όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της επικράτειας, δίνουν μάχη στα μέτωπα των πυρκαγιών και για την προστασία των υποδομών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος». Ακόμη, επισήμανε ότι στο αίτημα της χώρας μας προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίθηκαν η Γαλλία και η Ιταλία και θα διαθέσουν 4 αεροσκάφη τα οποία και αναμένονται στη χώρα μας τις αμέσως επόμενες ώρες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επόμενες ημέρες χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για την έναρξη και επέκταση των πυρκαγιών και τόνισε ότι «η προσοχή όλων μας είναι επιβεβλημένη». Επιπλέον ανέφερε ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες και οι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ και πρόσθεσε ότι για αύριο Τετάρτη αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Ψαρά.

Νεότερη έκτακτη ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές από τον Εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος: https://t.co/3SXMMmk5Qe pic.twitter.com/3skPOaoyON — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2023

Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Λουτρόπυργο, 'Ανω Βλυχάδα, Συνοικισμό Όθωνα και Ευταξία να εκκενώσουν τους οικισμούς τους λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λουτρόπυργος, 'Ανω Βλυχάδα, Συνοικισμός Όθωνα και Ευταξία εκκενώστε τώρα προς Ελευσίνα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Νέο μήνυμα ήρθε το βράδυ της Τρίτης στους κατοίκους της νέας Περάμου στο οποίο αναφερόταν: "Αν βρίσκεστε στη #Νέα_Πέραμο παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών".

Νωρίτερα μήνυμα, μέσω του 112, στάλθηκε σε όσους πολίτες βρίσκονται στην περιοχή, «Γλυκιά Ζωή», της Κορινθίας, ώστε να εκκενώσουν τον οικισμό και να κινηθούν προς τους Αγίους Θεοδώρους, λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή.

Στα διυλιστήρια έχει κρατηθεί το μέτωπο απο τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε απόσταση πάνω από 1 km απο τις εγκαταστάσεις, στην κορυφογραμμή, η προσπάθεια όλο το βράδυ θα επικεντρωθεί στο να κρατηθεί εκεί και να μην δημιουργήσει πρόβλημα στις κρίσιμες σημασίας εγκαταστάσεις. Είχαν επιχειρήσει δυο ελικόπτερα και δυο canadair μέχρι την δύση του ηλίου.

Σημειώνεται πως άνοιξε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και στην Παλαιά Εθνική Οδό, από τα διόδια Ελευσίνας έως και τα διόδια Κορίνθου και στα δύο ρεύματα, που είχε διακοπέι λόγω της φωτιάς.

πηγή εικόνας: Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων από σήμερα, Τρίτη 18 Ιουλίου και για έξι μήνες, προκειμένου, όπως ανακοινώθηκε από τον δήμο, «να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες και να γίνει διαχείριση των ζημιών και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πυρκαγιά».

Την κήρυξη του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας αποφάσισε, σύμφωνα με τον Δήμο, «ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από αίτημα της δημοτικής αρχής, για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στις δημοτικές κοινότητες Λουτρακίου - Περαχώρας και Ισθμίας της δημοτικής ενότητας Λουτρακίου - Περαχώρας και της δημοτικής κοινότητας Αγίων Θεοδώρων».

Ανοικτό το Κ.Α.Π.Η. Αγίων Θεοδώρων

Στο μεταξύ, ανοικτό θα παραμένει το Κ.Α.Π.Η. Αγίων Θεοδώρων για να υποδεχτεί, σύμφωνα με τον Δήμο, πολίτες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω της πυρκαγιάς.

Μάνδρα: Οι "ΑΙΑΝΤΕΣ" της ΕΛΑΣ στην "μάχη"

Για την κατάσβεση της φωτιάς στον Νέο Πόντο επιστρατεύτηκαν και δύο «Αίαντες» της ΕΛ.ΑΣ με εντολή του Γαδάρχη. Μάχη τώρα δίνεται και στον οικισμό Αγία Σωτήρα, για να μην επεκταθούν οι φλόγες, όπου κατευθύνονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

