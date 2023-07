Πολιτισμός

Το παροδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας Πωγωνίου (βίντεο)

Η Αγία Μαρίνα στο Πωγώνι

Μόλις 20 λεπτά με τα πόδια από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, είναι η Αγία Μαρίνα Πωγωνίου. Ένα από τα λίγα χωριά της Ηπείρου που παραμένει ιδιαιτέρως ζωντανό.

Γιορτάζει την Αγία Μαρίνα το βράδυ της παραμονής και ανήμερα. Αν και παλιότερα ήταν τριήμερη γιορτή, τόσο για τους ξενοχωρίτες, όσο και για τους ντόπιους, πλέον γιορτάζουν το χωριό τους όλοι μαζί.

Οι 40 κάτοικοι του χειμώνα και όσοι έρχονται να δουν τον τόπο τους το καλοκαίρι, προετοιμάζουν τα φαγητά από τις προηγούμενες ημέρες. Βάζουν χρήματα και προσωπική εργασία και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση και το χωριό τους.

Όπως όλα τα πανηγύρια στην Ήπειρο, η αρχή γίνεται με μοιρολόι. Γι αυτούς που «έφυγαν». Αυτήν τη φορά, το μοιρολόι ήταν πολυφωνικό. Οι φωνές γυναικών και ανδρών από ένα συγκρότημα της Δερόπολης, ξεκίνησαν τη γιορτή με αυτόν τον παράδοξο, όσο και γνώριμο για τους ντόπιους, τρόπο.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του χωριού, συνοδεία των οργάνων που παίζουν χωρίς μικρόφωνα, γυρνούν όλα τα τραπέζια -που έχουν ήδη σερβιριστεί με ακρίβεια στην ώρα- κρατώντας την εικόνα της Αγίας και το καλάθι για τα χρήματα. Ο καθένας βάζει μέσα ο,τι μπορεί. Οι μετανάστες της Αμερικής είναι πάντα πιο γενναιόδωροι. Σαν να πονάνε περισσότερο τον τόπο που τους λείπει.

Τα όργανα βάζουν καλώδια και μικρόφωνα και ο χορός αρχίζει με τους μάγειρες και όσους δούλεψαν για το πανηγύρι. Και αυτοί, όπως όλοι που χορεύουν, θα δώσουν χρήματα στους μουσικούς. Είναι κι αυτό μέρος της παράδοσης.

Και το Πωγώνι, όπως όλη η Ήπειρος, κάνουν ό, τι μπορούν για να την κρατήσουν ζωντανή.

