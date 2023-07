Κοινωνία

Φωτιές σε Δερβενοχώρια και Λουτράκι: Συνεχείς αναζωπυρώσεις της πυρκαγιάς

Αναζωπυρώσεις σε Νέα Πέραμο και Πανόραμα Λουτρακίου το πρωί της Πέμπτης. Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συνεχείς είναι οι αναζωπυρώσεις στις φωτιές στο Δερβενοχώρι και το Λουτράκι. Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη στις 11:30 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών.

Λίγο πριν από τις 10:00 αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο Πανόραμα Λουτρακίου, όπου απειλείται οικισμός.

Φωτιά έχει ξεσπάσει και κοντά στο χωριό Στεφάνη, το οποίο έχει τουλάχιστον 500 άτομα αυτήν τη στιγμή εκεί. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Βασιλική Δάρρα, η φωτιά είναι 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού, ενώ από την άλλη μεριά, είναι η Πάρνηθα.

Όπως είπε η δημοσιογράφος, που έκανε έκκληση για πυροσβεστικά μέσα, πρόκειται για το σημείο από όπου είχε ξεκινήσει η προηγούμενη φωτιά που κατέκαψε την Πάρνηθα. Η φορά της φωτιάς εξαρτάται από την κατεύθυνση των ανέμων. Από τη μία είναι το χωριό Στεφάνη, από την άλλη η Πάρνηθα.

Την ίδια ώρα, η φωτιά που έχει κατακάψει τη Μάνδρα, αναζωπυρώθηκε στο δάσος Κιάφα και «κατεβαίνει» προς τη Νέα Πέραμο, όπου ήδη στο όρος Κανδήλι, υπάρχει αναζωπύρωση απειλώντας οικισμό της Νέας Περάμου. Στο σημείο μάλιστα, βρίσκεται και πυλώνας της ΔΕΗ. Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, πολλοί κάτοικοι εκ των οποίων αρνούνται να τα εγκαταλείψουν. Λίγο μετά τις 11:00 ήχησε το 112 για τους κατοίκους της Νέας Περάμου, οι οποίοι καλούνται να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Αποτιμήσεις απο τις καταστροφές της φωτιάς, δεν έχουν γίνει ακόμα. Μιλώντας ωστόσο στην εκπομπή "Καλοκαιρί Μαζί" ο πρόεοδρος της κοινότητας Πλάτωνα στη Βλυχάδα είπε πως έχουν καεί δύο σπίτια εκεί, ενώ σύμφωνα με τον αντιπεφερειάρχη Λουτρακίου που μίλησε στον ΑΝΤ1, στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου, έχουν καεί τουλάχιστον 36- 40 σπίτια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γιάννης Γκιώνης, έκανε έκκληση για επιπλέον εναέρια μέσα, για τη φωτιά που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη νύχτα οι επίγειες δυνάμεις.

Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι

Σύμφωνα με επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες, ενώ οι άνεμοι θα φθάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Σήμερα εκτιμάται πως υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Ψαρά.

«Ξημερώνει δύσκολη μέρα. Θυμίζουμε ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους έντασης 7 μποφόρ στο Αιγαίο, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης των πυρκαγιών. Ζητούμε την συνεργασία όλων των πολιτών. Ο καύσωνας δεν έχει χάσει τη δυναμική του και κάθε αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη καταστροφή», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης στην τελευταία έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών.

