Η Μαντόνα επέστρεψε μετά την περιπέτεια υγείας της

Η πρώτη εμφάνιση της "βασίλισσας της ποπ" μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

Η Madonna «επέστρεψε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την σοβαρή περιπέτεια της υγείας της και την νοσηλεία στην ΜΕΘ έπειτα από «σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη».

Εδειχνε υγιής στις πρώτες της φωτογραφίες που ανέβασε ως stories στο Instagram, καθώς πόζαρε αγκαλιά με ένα μοβ λούτρινο.

Παράλληλα προχώρησε σε μία δημοσίευση στην προσωπική της σελίδα στο Instagram με μία παλαιότερη φωτογραφία της, όπου δείχνει να αγκαλιάζει ένα τεράστιο μπουκέτο με ροζ τριαντάφυλλα. Στην λεζάντα της ανάρτησης η «βασίλισσα της ποπ» ευχαριστεί όλους τους θαυμαστές και τους φίλους της που ενδιαφέρθηκαν για την υγεία της. «Ένα τριαντάφυλλο μπορεί να είναι ο κήπος μου, ένας φίλος ο κόσμος μου. Σας ευχαριστώ», έγραψε η σταρ.

Αμέσως μετά κατακλύστηκε από χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης μεταξύ αυτών της Γκουέντολιν Κρίστι (Gwendoline Christie) και της Μισέλ Βισάζ (Michelle Visage).

