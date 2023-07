Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιές - Λέκκας στον ΑΝΤ1: Πώς θα τροποποιήσουμε το επιχειρησιακό σχέδιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το πώς αντιμετωπίζουμε τις φωτιές, τι αλλάζει στο περιβάλλον και για το επιχειρησιακό σχέδιο έκτακτων αναγκών μίλησε στον ΑΝΤ1, ο καθηγητής Γεωολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών.

-

Για το πώς αντιμετωπίζουμε τις φωτιές, τι αλλάζει στο περιβάλλον και για το επιχειρησιακό σχέδιο έκτακτων αναγκών μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» ο καθηγητής Γεωολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, ο κ. Ευθύμιος Λέκκας

Μέχρι το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 35% της χλωρίδας και πανίδας στη Γη, σύμφωνα με τις διεθνείς έρευνες που έγιναν και υποδεικνύουν και το μέγεθος του προβλήματος, είπε αρχικά ο κ. Λέκκας.

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2010, αλλά και το 2015 είχαμε επισημάνει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ωστόσο τα γεγονότα μας προλαβαίνουν σε τέτοιο σημείο που να μην μπορούμε να διερευνήσουμε ακριβώς το κάθε γεγονός, επεσήμανε και συμπλήρωσε πώς παλιότερα υπήρχε η άνεση των 4 μηνών να γίνει ανάλυση, εκτίμηση κινδύνου, ωστόσο σε έξι χρόνια δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί η ταχύτητα και η εξέλιξη και εμφάνιση των φαινομένων είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα το ένα φαινόμενο να τροφοδοτεί το άλλο. Δηλαδή οι πυρκαγιές τροφοδοτούν την αλλαγή της θερμοκρασίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Για το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης των πυρκαγιών ο κ. Λέκκας τόνισε ότι δεν χρειάζεται αλλαγή, αλλά τροποποίηση όπως επιτάσσει και ο ΟΗΕ προσαρμογή των σχεδίων στις εξελίξεις

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά - Πτώμα στα σκουπίδια: Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη - Ψάχνουν τα χέρια για ταυτοποίηση

Σεισμός στο Ελ Σαλβαδόρ έγινε αισθητός σε γειτονικές χώρες (βίντεο)

Κοζάνη: Πέθανε 39χρονη μετά την γέννα